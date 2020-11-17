Ежегодно в Новой Зеландии проводят конкурс птиц. Цель его – привлечь внимание к птичьим проблемам, главная из которых – 80% местных видов находятся под угрозой вымирания. В 2020 году птицей года стал попугай какапо.

В 2020 птицей года стал какапо. Это единственный вид попугаев, которого эволюция лишила способности летать. Зато птица развила другие свойства – от хищников какапо защищается тем, что притворяется кустом.

Обо всем этом рассказали на портале birdoftheyear .

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Еще одна изюминка какапо – запах: он очень приятный для человека, похожий на запах "мускусных эфирных масел Ближнего Востока", а еще и на запах "смолы и дерева, как из старого футляра".

К слову, какапо – великаны среди попугаев. Они весят от 2 до 4 килограммов, а в длину достигают 60 сантиметров.

В Новой Зеландии им почти ничего не угрожало – пока там не появились европейцы, крысы и кошки. Теперь все какапо в стране под строгим учетом, их всего 213.

Какапо – птица 2020 года в Новой Зеландии: милые фото

Заметим, как рассказали в CNN , для Новой Зеландии выборы птицы года – весьма серьезное событие, которое сравнивают с выборами политическими.

Политики и звезды публично поддерживают своих кандидатов, устраивают акции, а также и фальсификации. В частности, в 2020 кто-то с одного IP-адреса проголосовал за пятнистого киви 1500 раз.



Великолепный пингвин – птица года Новой Зеландии в 2019 / Фото wikimedia

В 2019 году, напомним, птицей года стал великолепный пингвин (хойхо, или пингвин желтоглазый). По этой ссылке можно посмотреть других победителей прошлых лет.