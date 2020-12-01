Президент Молдовы Майя Санду требует вывода российских миротворцев и военнослужащих оперативной группы войск ОГРВ, охраняющих все еще остающиеся склады вооружений и боеприпасов, которые свозили после развала Варшавского договора как раз в Приднестровье.

Два требования

Также Майя Санду заявила, что долг по газу перед Газпромом "нечестный и несправедливый" и платить его Молдова не будет. Речь идет ни много ни мало о 7,5 млрд долларов за потребленный Приднестровьем газ. Счета за него, что характерно, получает Кишинев. Отсюда и несогласие Санду с ним как таковым.

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По всей видимости, два требования будут увязаны между собой – и Санду предполагает обменять одно на другое. Либо долг на вывод военных (и тогда Молдова сможет потребовать от Запада компенсации за газ в зачет ликвидации военного присутствия России), либо оставить военных – но в обмен за списание всего или значительной части долга.

В любом случае речь пойдет о торговле, и с места в карьер заявленные требования – это подготовка позиций к переговорам.

Россия на птичьих правах

Нужно отметить, что позиции не слишком слабые. Во-первых, Газпром списывал и гораздо большие суммы по столь же политическим мотивам.

Во-вторых, статус ОГРВ базируется на откровенно птичьих правах – Россия обязалась на основании Стамбульского соглашения 99 года вывести войска и вывезти военные грузы с Приднестровья к 2001 году.

Нахождение ОГРВ на территории Молдовы с этого момента юридически в международном плане ничем не подкреплено за исключением текущего согласия властей Молдавии. Правда, теперь, после ухода Додина, согласия нет.

Кремль еще в 18 году категорически отказался выводить войска и вывозить имущество, ничем особо не мотивируя свою позицию. Ее суть вполне проста – "А че вы нам сделаете?"

В целом, позиция силы – дело обычное в международной практике. Не мы первые, не мы последние. Но эта позиция работает до тех пор, пока эту позицию есть чем подкреплять. А значит – ее периодически будут проверять. Так что Санду после заявлений будет обязана предпринять какие-то шаги по проверке способности Кремля удерживать захваченную им территорию так же, как и прежде.

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Возможно, что последуют политические демарши и попытка установить блокаду. После чего Молдова с интересом будет наблюдать за практическими шагами по реакции Кремля.

Источник: Facebook