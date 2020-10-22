Государственная таможенная служба сообщила об увольнении руководителя Одесской таможни Дениса Пудрика, который исполнял эти обязанности с 21 августа. Мол, за два месяца на должности он показал отрицательный результат. Пудрика, напомним, люстрировали в 2014, но возобновили решением суда в 2020 году.

Пудрика уволили с Одесской таможни после двух месяцев работы Исполняющий обязанности начальника Одесской таможни Денис Пудрик с 21 октября более эти обязанности не исполняет. В должности Пудрика пробыл лишь два месяца. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной таможенной службы. Читайте также Списки люстрированных чиновников пересмотрят: Минюст планирует создать специальную комиссию Причиной устранения Пудрика от руководства региональной таможней стали негативные результаты работы. В сообщении ДМС говорится: На Одесской таможне зафиксировали "многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров"; только за 17 дней октября занижение составило 15%.

Именно поэтому государственный бюджет недополучил "законные платежи", которые являются "индикатором прозрачной и эффективной работы таможенной системы". Государственная таможенная служба теперь проедет полный аудит Одесской таможни. Результаты же аудита опубликует после его завершения. Люстрирован – восстановлен – уволен: коротко о Денисе Пудрике Денис Пудрик за время профессиональной деятельности с 1998 года работал на 12 различных таможнях (в частности, возглавлял Бердянскую, Донецкую, Луганскую, Черниговскую, Львовскую и Крымскую таможни).

После Революции Достоинства его люстрировали, ведь таможнями он руководил и при режиме Януковича. Однако в 2020 решением суда Пудрика возобновили, да еще и присудили компенсацию в 700 000 гривен.

Денис Пудрик возглавил Одесскую таможню в конце августа 2020. Министр финансов Сергей Марченко сказал, что к профессиональным качествам Пудрика во время собеседования вопросов не возникло.

Как писал журналист Дмитрий Гнап, Денис Пудрик – зять Сергея Куницына ( политика, что при Кучме был премьером Крыма, потом нардепом в БПП, а затем и главой Совета ветеранов при Зеленском и советником Ермака).

В декларации Пудрика указано немалое состояние – 4 квартиры в Киеве, Крыму, Донецке и Турции; 4 автомобиля; 4 ценных часов. Обратите внимание Таможенники Луганской брали взятки на 5 миллионов ежегодно: СБУ разоблачила схему