На пункте пропуска Молдовы с Приднестровьем столкновения: что известно, фото, видео
Столкновения вспыхнули 15 ноября на пункте пропуска между так называемой "Приднестровской молдавской республикой" и Молдовой. Активисты рассказывают об организованном подвозе избирателей на участки для голосования на президентских выборах.
Конфликты вспыхнули, в частности, на пункте пропуска "Варница – Бендеры». Об этом сообщает Point.md.
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Люди с так называемой "Приднестровской молдавской республики" проходят контрольно-пропускной пункт пешком, на такси и автобусах.
Там также собрались активисты, которые пытаются препятствовать организованному подвозу граждан из Приднестровья в Бендеры. Активисты записывают номера автомобилей, чтобы убедиться, что машины не проезжали через КПП 2 – 3 раза.
Из-за этого на пункте пропуска происходят столкновения. В одну из них пришлось вмешаться полиции. Силовики сформировали границу между группами, конфликтовали.
К слову, по информации ЦИК Молдовы, уже 10 тысяч человек из так называемой "ПМР" проголосовали на выборах президента Молдовы.
Столкновения на пункте пропуска Молдовы с Приднестровьем: Фото Point.md
Столкновения на пункте пропуска Молдовы и Приднестровья: видео
Выборы в Молдове: что известно
- 1 ноября во Молдове состоялись очередные выборы президента. За пост главы государства боролись 8 кандидатов.
- Во второй тур вышли Майя Санду (36,16% голосов избирателей) и Игорь Додон (32,61% голосов избирателей).
- Избирательные участки заработали в 7:00 и закроются в 21:00 15 ноября.
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