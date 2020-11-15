Столкновения вспыхнули 15 ноября на пункте пропуска между так называемой "Приднестровской молдавской республикой" и Молдовой. Активисты рассказывают об организованном подвозе избирателей на участки для голосования на президентских выборах.

Конфликты вспыхнули, в частности, на пункте пропуска "Варница – Бендеры». Об этом сообщает Point.md.

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Люди с так называемой "Приднестровской молдавской республики" проходят контрольно-пропускной пункт пешком, на такси и автобусах.

Там также собрались активисты, которые пытаются препятствовать организованному подвозу граждан из Приднестровья в Бендеры. Активисты записывают номера автомобилей, чтобы убедиться, что машины не проезжали через КПП 2 – 3 раза.

Из-за этого на пункте пропуска происходят столкновения. В одну из них пришлось вмешаться полиции. Силовики сформировали границу между группами, конфликтовали.

К слову, по информации ЦИК Молдовы, уже 10 тысяч человек из так называемой "ПМР" проголосовали на выборах президента Молдовы.

Столкновения на пункте пропуска Молдовы с Приднестровьем: Фото Point.md

Столкновения на пункте пропуска Молдовы и Приднестровья: видео

Выборы в Молдове: что известно