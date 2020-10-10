Пушистый работник: в Китае на работу наняли альпаку – милое видео
Китайский стартап по видеопроизводству в городе Уси взял на работу двухлетнего метиса ламы и альпаки. Животное должно помогать работникам расслабиться во время работы и чувствовать себя значительно счастливее.
Новый сотрудник офиса Байвань уже стал звездой социальных сетей не только в Китае, но и по всему миру, пишет Oddity Central.
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Как рассказали работники, альпака любит внимание и вкусное угощение. Главная обязанность зверюшки – гулять по помещениям в поисках пищи, которой угощают его в компании.
Зато своим коллегам он помогает получить заряд положительных эмоций и даже лечит от стресса.
Хотя иногда он непослушный мальчик, потому что ему всего около двух лет. Однако мы все его очень любим,
– заметил менеджер Гео Тонг.
Иногда у альпаки нет настроения гулять в офисе и общаться с занятыми людьми. Тогда Байвань предпочитает прогулки по кампусу и катание по траве.
Работники офиса постоянно снимают короткие видеоролики о повседневной жизни пушистой зверюшки.
Альпака Байвань работает в китайском офисе: видео