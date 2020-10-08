В Москве задержали участников Pussy Riot, которые поздравили Владимира Путина с днем рождения, вывесив радужные флаги ЛГБТ на зданиях ФСБ, минкульта и администрации президента.

Двух активистов из Pussy Riot, которые принимали участие в акции "ко дню рождения Путина" уже задержали. Это Василий Андрианов и Елизавета Дидерих. Об этом " Дождь " узнал от участницы Pussy Riot Марии Алехиной.

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Задержали участников Pussy Riot люди, которые называли себя сотрудниками уголовного розыска. Задержанных же якобы отвезли в отделение полиции.



К еще одному участнику акции Александру Софееву и к матери Марии Алехиной приходили в гости люди в камуфляжной форме. О результатах визита пока ничего не известно.

Что стало причиной задержания участников Pussy Riot в России

7 октября Путину исполнилось 68. В такой день не смогли молчать и участники Pussy Riot (это российская феминистическая музыкальная группа, известна более музыки эпатажными общественными акциями).

Активисты вывесили радужные флаги ЛГБТ на нескольких административных зданиях в Москве (ФСБ, минкульта, администрации президента, верховного суда, полиции), и таким образом поздравили Владимира Путина с праздником.

На странице Pussy Riot в фейсбуке выбор подарка объяснили так:

Радужные флаги вывесили как символ утраченной любви и свободы в России, где власть публично заявляет, что проблем у ЛГБТ в стране нет, но делает при этом жутко гомофобные вещи.

Вспомнить хотя бы нерасследованные убийства и похищения геев, лесбиянок и транссексуалов в Чечне, или неадекватные рекламные видео во время кампании об изменениях к конституции, которые критически искаженно показывали однополые семьи.