Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что его французский коллега Эммануэль Макрон нуждается в "психическом лечении". Все якобы из-за "враждебности к исламу" президента Франции.

Турецкий президент возмутился словами Макрона на тему борьбы с "исламским сепаратизмом" во Франции. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Ранее Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно

Резкое заявление Эрдогана

Что можно сказать главе государства, который так относится к миллионам мусульман? В чем проблема Макрона с исламом? Он нуждается в лечении и психической проверке,

- заявил Эрдоган.

Реакция Франции

Похоже Макрон не на шутку обиделся из-за этого заявления Эрдогана. В Елисейском дворце назвали его неприемлемым и сообщили о решении отозвать своего посла из Турции для консультаций.

Что этому предшествовало

В октябре Макрон выступил с большой речью и сообщил, что 9 декабря власти представят законопроект: он будет направлен на укрепление республиканских ценностей, а особое внимание французские власти уделят обучению детей.

Макрон также заявил, что совместно с Советом мусульман Франции необходимо создать организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране.

По его словам, надо освободить ислам от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

Обратите внимание! 16 октября под Парижем 18-летний парень отрубил голову учителю истории из-за того, что тот показывал детям в школе карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого во Франции возник крупный скандал. В то же время некоторые люди выражали поддержку убийце.