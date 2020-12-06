Бывший министр финансов и советник Ермака Игорь Уманский ответил на оскорбление со стороны "слуги народа" Александра Трухина. Тот назвал его алкоголиком и "ошибкой".

Так, Уманский заявил, что не собирается опускаться до уровня своего обидчика. Об этом он рассказал в комментарии Pavlovsky News.

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Опускаться до уровня людей, которые сравнялись с плинтусом и пытаются обмазать других какими-то фекалиями? Пусть они в этих фекалиях и остаются. Они меня не интересуют,

- сказал он.

Уманский уточнил, что после его заявлений о растрате властями денег из коронавирусного фонда правоохранительные органы начали расследование по всем схемам. В частности, касаются они и расходов на дороги.

Уманский ответил на оскорбление: видео

"Пошла тотальная проверка не только по дорогам. Это и социальные объекты: школы, садики, общежития", – подчеркнул Уманский.

По его словам, есть четкое понимание, сколько было украдено на "большой стройке" и кто за этим стоит.

Заявление Уманского о хищении денег: кратко