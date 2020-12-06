Пусть остаются в своих фекалиях: Уманский ответил "слуге" Трухову на "алкоголика" и "ошибку"
Бывший министр финансов и советник Ермака Игорь Уманский ответил на оскорбление со стороны "слуги народа" Александра Трухина. Тот назвал его алкоголиком и "ошибкой".
Так, Уманский заявил, что не собирается опускаться до уровня своего обидчика. Об этом он рассказал в комментарии Pavlovsky News.
Ранее Он имел абсолютную свободу и все возможности, – Ермак встретился с Уманским и принял отставку
Опускаться до уровня людей, которые сравнялись с плинтусом и пытаются обмазать других какими-то фекалиями? Пусть они в этих фекалиях и остаются. Они меня не интересуют,
- сказал он.
Уманский уточнил, что после его заявлений о растрате властями денег из коронавирусного фонда правоохранительные органы начали расследование по всем схемам. В частности, касаются они и расходов на дороги.
Уманский ответил на оскорбление: видео
"Пошла тотальная проверка не только по дорогам. Это и социальные объекты: школы, садики, общежития", – подчеркнул Уманский.
По его словам, есть четкое понимание, сколько было украдено на "большой стройке" и кто за этим стоит.
Заявление Уманского о хищении денег: кратко
- Ранее бывший советник главы Офиса президента и экс-министр финансов Игорь Умански обвинил власти в потере адекватного восприятия реальности и растрате денег из коронавирусного фонда – в частности, на дороги.
- Он уверял, что на "Большом строительстве" разворовали десятки миллиардов гривен. Интересно, что в Укравтодоре эти слова отрицают.
- После этого в "Слуге народа" Уманского обозвали алкоголиком.
- Это сделал заместитель председателя бюджетного комитета Рады Олесандр Трухин во время политического ток-шоу. Он сказал: "Игорь Уманский говорит странные вещи, потому что он – алкоголик". После этих слов Трухин еще добавил: "Господин Уманский, который пробыл на посту министра финансов рекордно короткий срок – это наша большая ошибка".
Поделиться новостью