Уже 1 января 2021 года Великобритания официально выйдет из Евросоюза. Но нерешенных проблем между Лондоном и Брюсселем еще очень много, и существует большая вероятность, что некоторые очень важные не будут решены.

Великобритания вышла из Евросоюза?

Формально, да – 31 января 2020 года. То есть Брексит произошел. Но до 1 января 2021-ого еще должен действовать переходный период, в рамках которого Великобритания еще предстоит жить по правилам ЕС, то есть – платить взносы. А вот голосовать или что-то решать на уровне Союза – уже не может.

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Времени, чтобы достичь договоренностей почти не осталось, а нерешенных вопросов – еще куча.

Пустые полки, большие тарифы, визы: что ожидает Великобританию в 2021 году



Плакат "Брексит – выстрел себе в ногу"​/ Фото: Open Access Government

Пока Британия была в ЕС, на ее товары не распространялись тарифы и пошлины. Фирмы из стран за пределами ЕС должны платить их. Но решение об уходе с единого еврорынка и таможенного союза уже принято. Теперь, как минимум, стоит ожидать подорожания товаров и услуг на 10% и даже 50%.

Также возможны задержки с поставками товаров на Британские острова уже с 1 января. В первую очередь, это будет касаться пищевых продуктов и напитков: может не хватать вина, макарон, сыра, мяса ... Здесь рост цены может составить 3-5%. Это ударит по беднейшим слоям населения.

Великобритания импортирует 45% продуктов питания, из них 26% – из ЕС. Основные импортеры – Нидерланды и Германия. Покупатели могут не найти цитрусовых, потому что здесь британцы полагаются на Испанию. А чтобы приобрести свинину, надо разговаривать с Данией. Даже сыр чеддер, который прочно ассоциируется с Британией, она ... импортирует из Ирландии! Как и большую часть своей говядины.

Сейчас Лондон рассматривает ужасный сценарий "недель, если не месяцев" перебоев с поставками. Это подтвердил и председатель Евроассоциацией грузовиков Марко Диджиоя: "Полки супермаркетов могут стать пустыми уже с первой недели нового года".

Грузовые компании не могут планировать жизнь по новым правилам, потому что нам не сказали, какие новые правила,

– пожаловалась правительству лидирующая транспортная компания Великобритании, передает издание Иnews.

Сейчас эксперты по логистике соглашаются, что водители просто не будут ехать в Британию, чтобы не стоять в очередях в Дувре. Или, если и поедут, то по значительно завышенным тарифам. В дополнение к этому, правительство не успевает выдать разрешения всем желающим, а их 39 тысяч. По словам министра транспорта Рейчел Маклин, сейчас на 2021 год "готово только 1668 годовых разрешений и 5040 кратковременных".

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"Для цепочек поставок это будет хуже чем COVID-19", – сказал Inews Дункан Бьюкенен, который отвечает за Англию и Уэльс в Ассоциации грузовых перевозок Великобритании. Другой коллега назвал эту ситуацию "практически самоубийством". Складировать тоже уже негде, потому что склады заполнены. Цифровая пограничная система, опасаются перевозчики, может быть не готова до Нового года, что создаст дополнительные проблемы.

Если уж перевозчики признают риски слишком большими, то правительство мало что сможет сделать. А Британия может быть почти вычеркнута из логистических маршрутов. А вот кто может выиграть, так это Ирландия. Там правила пересечения не столь строги. По правилу, известному как "протокол Северной Ирландии", при пересечении сухопутной границы товары не будут проверять. Так решили из-за сложного прошлого региона и конфликта в конце XX века. Частью мирного урегулирования было уничтожение любых пограничных знаков. Появление камер или пограничников может спровоцировать нестабильность или нападения. Все остальные пункты въезда-выезда будут вынуждены проверять товары.



Для Британии после Нового Года многое изменится/ Колаж: Quartz

Экономика Британии, которая уже в большей степени восстановилась от COVID-19, может быть шокирована опять из-за Брексита, упав до 2%.

Вероятность системного экономического кризиса увеличилась и будет иметь серьезные последствия для коммерции, торговли, поиска работы,

– говорится в государственном документе, который видели в The Guardian.

Но изменения касаются также и людей. Например, те, кто хотел провести пенсию в ЕС, работать или просто жить там, не смогут это делать автоматически. Им понадобится виза. Стоять в аэропорту они будут в очереди "не-граждан ЕС".

Какова ситуация с политической частью соглашения?



Непростые переговоры между Великобританией и Евросоюзом еще продолжаются / Фото: FT

Коротко: пока неизвестно, переговоры все еще продолжаются. Финальный срок 15 октября, который был установлен премьер-министром Борисом Джонсоном, уже истек. ЕС указывает на три препятствия к соглашению:

Великобритания может предоставить финансовую помощь своим компаниям, что поставит их в более выгодное положение;

В Лондоне обеспокоены тем, кто сможет ловить рыбу в ее водах;

Будет ли договоренность выполняться.

Брюссель также считает, что Британия может прибегнуть к изменению "североирландского протокола". Короче говоря, ЕС очень не доверяет британцам. Если соглашения не будет, то торговля не остановится сразу, потому что она слишком активна.

Когда Британия была членом Евросоюза, то имела автоматические торговые соглашения с 70 странами. С 50-ю они уже переподписаны, чтобы торговать как и раньше. Но 7 из 10-ти опрошенных Лондонской школой экономики фирм переживают, что Брексит без финального соглашения "негативно отразится на бизнесе".

Но все равно, если торгового соглашения не будет, в дело вступают правила Всемирной Торговой Организации, по которым нужно платить дополнительные налоги.

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"Брексит снова вступил в фазу неопределенности и противоречий", – объяснил 24 каналу Александр Краев, эксперт аналитического центра "Украинская призма".

Казалось бы, последние месяцы все шло на относительном мажоре – и Лондон, и Брюссель сообщали о прогрессе в переговорах. Даже в вопросе рыболовства, который во многом было определяющим в последние месяцы переговоров, наметился определенный сдвиг. Но не все так просто, подчеркивает Краев:

Эти выходные были чрезвычайно важны для всего хода переговоров. По сути, это был окончательный дедлайн подписания какого-либо соглашения – ввиду необходимости дальнейшей ратификации соглашения о выходе, для которой обеим сторонам необходимо около месяца, дальше тянуть просто невозможно

Именно в последний уикенд правительство Великобритании планировало возобновить рассмотрение законопроекта "О внутреннем рынке", который уже наделал шума. Он стал камнем преткновения всех переговоров (если коротко, Великобритания позволяла сама себе не выполнять часть обязательств относительно Северной Ирландии, прописанных в договоре о выходе из ЕС, фактически является нарушением международного права).

"Британские министры призвали Джонсона отказаться от любой сделки", – сказал господин Краев. Правительство, по данным The Gardian, пригрозило отказаться от протокола в случае выхода без соглашения.

Последние требования французского правительства по правам рыбаков – озвученные буквально в прошлый четверг – стали триггером всех последующих кризисных явлений, сказал эксперт. Стоит отметить, что большинство британской рыбы обрабатывалось в французских портах – таких, как Булонь.

Теперь главный вопрос перед Лондоном и Брюсселем даже не в том, какой договор им нужен, а в том, что для них будет выгоднее – отсутствие договора или "узкий" и общий в терминах торговый договор? Стороны могут как достичь компромисса в последнюю минуту так и сорвать переговоры.