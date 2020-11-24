В американском штате Юта, в пустыне нашли металлический монолит неизвестного происхождения. Его случайно заметил пилот вертолета.

В американской пустыне нашли странный монолит

Представители службы охраны дикой природы, подсчитывая овец в отдаленном юго-восточном районе штата Юта, заметили необычный объект. Об этом сообщает ВВС.

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По их словам, металлический монолит был словно вкопан в землю между скал. В то же время никаких признаков того, что кто-то его установил, не обнаружили.

Высота находки – 3,6 метра.

Это самое странное, что мне попадалось там за все годы полетов,

– рассказал пилот Брет Хатчингс.

Что это может быть: версии

Хатчингс был одним из первых, кто увидел монолит. Мужчина предположил, что металлический монолит, возможно, установил "некий художник новой волны" или поклонник культового фильма "Космическая одиссея" режиссера Стэнли Кубрика.

В Департаменте авиабезопасности говорят, что устанавливать что-то, в частности, объекты искусства, на федеральной земле без разрешения незаконно – "пусть с какой вы планеты".

Там также отметили, что не будут сообщать точные координаты объекта. Ведь боятся, что исследователи могут попытаться его найти и в итоге заблудятся.

Для выяснения на место направят специальную исследовательскую группу. Пока никто не взял на себя ответственности за установку конструкции.

Обратите внимание! Американец Форрест Фенн, коллекционирующий произведения искусств, более 10 лет назад спрятал в Скалистых горах клад стоимостью в 1 миллион долларов. 89-летний мужчина написал стихотворение с подсказками о расположении клада и ждал пока кто-то его найдет. В июне 2020 года такой человек нашелся.



В США нашли загадочный металлический монолит / Фото Utah Department of Public Safety

В пустыне Юты случайно нашли странный монолит: смотрите видео

Монолит нашли в пустыне штата Юта: смотрите карту