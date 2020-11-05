Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина не будет останавливаться на пути к решению войны, но способы могут быть разными. По словам политика, власти не намерены тратить для этого годы.

Что говорит Ермак о решении войны на Донбассе

Украина выбрала дипломатический путь. В частности, переговоры в нормандском формате и ТКГ. Об этом Ермак заявил в программе "VIP с Натальей Мосейчук", сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Кстати Планируем создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, а еще и на Западе, – Ермак

Мы не собираемся тратить годы на то, чтобы прекратить войну. Мы никогда не остановимся относительно прекращения войны, но пути к этому прекращению могут быть разными,

– подчеркнул Ермак.

Кроме этого, политик отметил, что ошибкой являются даже разговоры о том, чтобы отказаться от территорий, которые принадлежат Украине. Например, Донбасс и Крым. Также Ермак отметил, что сейчас особое внимание уделяют восстановлению Донбасса.

Обратите внимание! Украина представила "План действий по Донбассу". В нем предусмотрели вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021, восстановление контроля над украинско-российским государственным кордом с помощью СММ ОБСЕ и ряд других шагов. Подробнее о плане читайте здесь.