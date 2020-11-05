Пути могут быть разными, – Ермак о прекращении войны на Донбассе
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина не будет останавливаться на пути к решению войны, но способы могут быть разными. По словам политика, власти не намерены тратить для этого годы.
Что говорит Ермак о решении войны на Донбассе
Украина выбрала дипломатический путь. В частности, переговоры в нормандском формате и ТКГ. Об этом Ермак заявил в программе "VIP с Натальей Мосейчук", сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Кстати Планируем создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, а еще и на Западе, – Ермак
Мы не собираемся тратить годы на то, чтобы прекратить войну. Мы никогда не остановимся относительно прекращения войны, но пути к этому прекращению могут быть разными,
– подчеркнул Ермак.
Кроме этого, политик отметил, что ошибкой являются даже разговоры о том, чтобы отказаться от территорий, которые принадлежат Украине. Например, Донбасс и Крым. Также Ермак отметил, что сейчас особое внимание уделяют восстановлению Донбасса.
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