Второй тур президентских дебатов предварительно должен был состояться 15 октября в Майами. Однако из-за болезни кандидата и действующего главы США Дональда Трампа их могут отложить. Другой кандидат, который также борется за президентское кресло, Джо Байден сказал, что готов изменить дату дебатов, если это будет нужно.

Представительница штаба Байдена Кейт Бедингфилд выразила надежду на скорейшее и полное выздоровление Трампа, а также на то, что к следующим дебатам эпидемиологические требования будут ужесточены. Об этом Бедингфилд в эфире ABC News.

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Она добавила, что в случае возникновения такой потребности штаб Байдена готов перенести дату дебатов.

Мы ожидаем, что комиссия по дебатам примет все необходимые меры предосторожности, чтобы гарантировать безопасность всех, кто участвует в дебатах. Ясно, что это предполагает дистанцирование, соблюдение требования об использовании масок,

– сказала Бедингфилд.

Заметим, что вторые теледебаты Трампа и Байдена по графику должны пройти 15 октября в Майами, а третьи – 22 октября в Нэшвилле.

Что известно о COVID-19 у Трампа?

2 октября глава США Дональд Трамп объявил, что у них с женой Меланией обнаружили коронавирус. Уже на следующий день президента США госпитализировали. Американские издания утверждали, что Трамп нуждался в кислородной терапии. Сам президент США сообщил, что когда попал в госпиталь, то чувствовал себя не слишком хорошо. Но сейчас уже – в значительно лучшем состоянии, поэтому готовится возвращаться к активной работе. Врачи заявили, что состояние здоровья Трампа существенно улучшилось, и уже 5 октября его могут выписать из больницы. В то же время Джо Байден и его жена Джилл Байден не заразились COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты их ПЦР-тестов.

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Чем запомнился первый тур дебатов Трампа и Байдена

Во время своей речи Байден сосредоточился на том, чтобы показать Трампа непригодным для пребывания на посту главы США, назвав его "щенком" президента России Владимира Путина. А также обвинил Трампа в попытках посеять расовые раздоры.

сосредоточился на том, чтобы показать Трампа непригодным для пребывания на посту главы США, назвав его "щенком" президента России Владимира Путина. А также обвинил Трампа в попытках посеять расовые раздоры. Вместо этого Трамп публично поставил под сомнение умственную остроту и выносливость своего 77-летнего конкурента. Напомним, что Трамп лишь на 3 года моложе Байдена. Кроме этого, Трамп часто перебивал своего оппонента и пытался сбить его с мысли.

публично поставил под сомнение умственную остроту и выносливость своего 77-летнего конкурента. Напомним, что Трамп лишь на 3 года моложе Байдена. Кроме этого, Трамп часто перебивал своего оппонента и пытался сбить его с мысли. Опрос телеканалов CNN и CBS News показали, что на первых дебатах лучше себя проявил Джо Байден. Несмотря на это, дебаты уже окрестили "национальным позором".

Заметим, что выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Бывший вицепрезидент США Джо Байден является главным соперником действующего президента страны Дональда Трампа.