Двадцать семь лет назад в России танки расстреляли парламент.

В октябре 1993-го в Москве произошло все то, что потом Кремль станет приписывать Украине. Государственный переворот, в ходе которого низвергли и расстреляли легальную власть. Правовой вакуум, закончившийся законодательным закреплением прав победителей, – пишет Павел Казараин для Крым.Реалии.

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Потерянное поколение

Вслед за этим – гражданская война на территории Чечни. Характерно и то, что официальная Москва вела себя в ходе той войны по хорошо знакомому Украине сценарию. Сперва отправляла военных-"отпускников" помогать главе Временного совета Чечни Умару Автурханову брать Грозный. А когда "добровольцы" проиграли – в ход пошла кадровая российская армия.

Долгое время отношение к тем событиям делило россиян на лагеря. Кто-то считал, что это была победа демократии над сторонниками реванша. Кто-то – что это была победа будущего реванша над сторонниками демократии. Но сегодня споры о тех событиях потеряли любой смысл. Потому что аннексия Крыма и вторжение на Донбасс сумели примирить тех, кто в начале 90-х сидел внутри Белого дома, и тех, кто выводил на него танки.

Российский наемник, едущий на Донбасс воевать с украинской армией, – это наследник тех, кто был на стороне Белого дома. Российский чиновник, обеспечивающий наемнику логистику и прикрытие, – наследник победившего Ельцина.

Мечта адептов совка

Чтобы разобраться в мотивах первых – нужно понимать, откуда они взялись. Защитники Белого дома – это классическое потерянное поколение. Если можно так говорить о людях, успевших к 1991 году прошагать всю цепочку советских институтов взросления. Их ковали детсад, школа и армия, но затем случился развал Союза, и они оказались выброшены из нового социального порядка.

В октябре 1993-го кто-то из них грезил о социальной справедливости без богатых. Кто-то – о реванше и восстановлении империи. Все они пытались отыскать смысл в новой реальности, но в 1993 году им выпало проиграть.

А потом грянул 2014-й. И все эти строители ненаступившего будущего и солдаты растворившейся страны решили, что это их шанс. Они полагали, что аннексия Крыма и вторжение на Донбасс заставят Россию измениться. Что международная изоляция и санкции не оставят ей выбора – и на смену прежнему способу существования придет новый. Что ради выживания Москве придется перестраивать страну на новых правилах.

Они мечтали о новой реинкарнации империи и были убеждены, что ее новая редакция будет лишена прежних родимых пятен. Вроде неофеодализма, олигархов и социального неравенства.

Удивительная наивность.

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Большой обман Москвы в 2014 году

На самом же деле все произошло с точностью до наоборот. Кремль отмобилизовал этих людей на войну с Украиной для решения своих собственных задач. Всех этих анекдотических казаков, "ополченцев", реконструкторов, членов маргинальных партий и завсегдатаев протестных митингов. Когда-то они были соперниками российской власти в битве за будущее. А шесть лет назад они согласились на роль вооруженных марионеток в руках Москвы. В начале 90-х они боролись за революцию. А в 2014-м их послали укрощать украинскую революцию.

Москва пообещала этим людям плацдарм для социальных экспериментов. Территорию для игр в историческую реконструкцию под названием "Новороссия". Но в том и особенность, что Москва обманула своих давних противников. Пока они шли убивать за придуманную "другую" Россию, Кремль использовал их для консервации существующего статус-кво. Москве была нужна не смена парадигмы существования. Ей нужен был всего лишь поводок для Киева. Очаг контролируемой нестабильности. И в тот момент, когда российские наемники выполнили свою задачу – они стали таинственно исчезать.

Российские добровольцы, ехавшие сражаться с украинской армией, видели себя по меньшей мере кубинскими партизанами. Принты с Че Геварой. "Революция на экспорт". "Интернациональная помощь". С той лишь разницей, что кубинские боевики сражались в Конго и Боливии, а российские – в Донецке и Луганске. Но в том и штука, что сходство было ложным. Потому что Кремль вовсе не собирался быть реинкарнацией Фиделя. Единственная его задача – быть главным контрреволюционером, который не взращивает новое, а сохраняет самого себя. До тех пор, пока наследники проигравшего Белого дома вписывались в его сценарий – им находилось место в российском прайм-тайме. Как только перестали – они из него исчезли.

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Кремль дважды победил своих соперников. Первый раз в 1993-м – расстреляв из танков. Второй раз в 2014-м – отправив их умирать в окопы Донбасса.

Иногда империи закрывают свои гештальты довольно причудливым образом.