Этот беспощадный ковидный мир

Внутри России все ясно: пандемия позволила Кремлю укрепить самозащиту и продлить себя в бесконечность. Но внешний мир, который помогал выживать самодержавию, может преподнести Кремлю сюрпризы.

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Создатели кремлевского "нарратива" пытаются успокоить власть, выдавая ситуативное за долговременное. Так, кризис глобализации, эрозия универсалистских принципов, деморализация ЕС, отказ США от гегемонизма, стремление обществ "закрыть двери" – все это преподносится, как новый мировой пейзаж. Вполне благоприятный для Кремля.

На самом деле все сложнее. Действительно, пандемия парализовала мир, заставив всех прятаться в свои раковины. Возник ужас распада правовых норм и глобального хаоса.

Но летом в мировой атмосфере начался перелом. Пандемия ускорила не отказ от стандартов и взаимосвязей, а их переосмысление. Происходит совсем не то, что обещают кремлевские "говорящие головы".

Новая реальность: 5 фактов возвращение Европы и США в правильное русло

Во-первых, ни в одной ведущей западной стране национал-полулисты не взяли власть. Германия, Франция и Великобритания остановили у себя эту волну. Поражение Трампа – ощутимый удар по национал-популизму.

Во-вторых, Европейский союз начал выходить из летаргии. Европа приняла невиданный по объему "пакет спасения" в размере 2,364,3 миллиарда Евро(!) для борьбы с пандемией и восстановления экономики. ЕС подготовил амбиционный план вакцинации до конца года: каждый европеец будет привит.

Борьба с COVID-19 начала скреплять европейскую ткань. Сегодня 63% европейцев (среди них 91% португальцев, 80% испанцев, 77% итальянцев, 55% немцев и 52% французов) говорят, что пандемия усилила "потребность в европейском сотрудничестве".

В-третьих, с приходом к власти в США Байдена возродилось стремление Запада вернуться к нормативным принципам. Запад не готов к экспансии. Но Запад будет укреплять свою жизнеспособность. Именно поэтому внутри ЕС идет дискуссия о необходимости отказать в субсидиях Венгрии и Польше, которые нарушают нормы правового государства.

В-четвертых, Европа усвоила урок Трампа: нельзя полагаться только на Америку. Нужно самим укреплять свою безопасность. Европейские страны наперегонки увеличивают свои военные расходы. Это не распад трансатлантического союза – это перераспределение ответственности.

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В-пятых, одна из причин ослабления Запада – уход СССР, который заставлял Запад защищать свои ценности и сплачиваться. Своим распадом СССР лишил либеральную демократию адреналина. Сегодня соперничество с Китаем становится для Запада новым стимулом оживления. Но вряд ли от их взаимного стимулирования что-то перепадет России.

Либеральное сообщество возрождается: кому нет места

Формируется новая реальность. В этой реальности нет места для моделей поведения, к которым привыкла Россия. Баланс сил, сферы влияния, многополярность и биполярность – все теряет смысл. Как продолжать игру в "баланс сил" при асимметрии ресурсов между Россией и либеральным сообществом? Как сохранить роль "полюса", если в твоей сфере влияния топчется несколько соперников? Где в новой биполярности "США – Китай" место для России?

Завершается самый благоприятный для России период мировой политики. Владимиру Путину повезло с этим временем. Несмотря на российские причитания об унижении и неуважении, Россию пытались понять и обнять. На Россию надеялись. Россию пустили внутрь Запада, где России удается подрывать западные устои. "Быть против Запада и быть внутри Запада" – разве не остроумно?!

РФ упорно избавляли либеральные демократии от наивности, добившись впечатляющего результата: сегодня только 12% шведов, 26% британцев, 33% французов и 35% немцев смотрят на Россию позитивно.

Но проблема не в западной подозрительности к России. Проблема в их потере интереса к России и как к партнеру, и как сопернику.

Российские опоры на мировой арене пошатнулись

Да, западные ценности перестали восприниматься как "универсалистский стандарт". Но что его заменило? Как недавно горевал прокремлевский эксперт: "Нет у нас позитивной идеологии для самих себя, новой русской идеи".

Под угрозой две опоры российской системы, которые неожиданно создали две великие страны – США и Германия. Так, отношения с Америкой поддерживают державный хребет самодержавия. На что оно будет опираться, когда Америка забудет об России?

Германия, заключив еще с СССР сделку "газ в обмен на трубы", поддерживает на плаву русскую "бензиновую экономику". Что произойдет, если немцы потеряют интерес? Германия уже шокировала Кремль, став архитектором санкционного режима против России. Только 5% немцев рассматривают Россию в качестве "самого важного партнера" и 58% немцев поддерживают санкции в отношении России.

Германия с 2014 года увеличила свои военные расходы на 40%. Не нужно гадать, что было тому причиной.

"Пикейные жилеты", пытаясь найти для России роль в пост-ковидном мире, предлагают России стать "поставщиком мира" либо "экологическим лидером". Осталось только уговорить мир воспринимать россиян в таком качестве.

Впрочем, у России сохраняется возможность для самоутверждения – вмешательство во внутренние дела других стран. Хотя бы с целью дестабилизации. В таком случае Россия возвратит себе роль фактора сплочения западных демократий. Со всеми вытекающими для россиян последствиями.

Внешняя политика перестает быть для России ресурсом державности. Но тогда чем заняться президенту Путину? С какими победами ему себя ассоциировать?

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Внутри страны Кремлю удалось извлечь из пандемии пользу, сделав ее поводом для бетонирования своих позиций. В отношениях с внешним миром все намного печальнее. Можно себя тешить надеждой, что с миром все плохо и скоро они провалятся в ад.

На деле мир ищет новые источники жизнеспособности. России, как партнера, в этих планах нет. Даже на роль соперника Россия не тянет. Россия остается на мировой обочине. Придется привыкать к новой роли.

Источник: Facebook