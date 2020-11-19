Президент России Владимир Путин так закашлялся во время совещания относительно ситуации с коронавирусом, что онлайн-переговоры пришлось отложить на некоторое время. Приступ кашля удалось остановить только через несколько секунд.

В совещании принимали участие федеральные чиновники. Соответствующее видео опубликовали в российских телеграмм-каналах, сообщает 24 канал.

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Путин как раз разговаривал с министром финансов России Антоном Силуановым. Когда речь шла об особо острых финансовых проблемах, президент вдруг закашлялся.

Путин извинился перед собравшимися и закрыл рот рукой. Однако приступ кашля удалось утолить не сразу. На кадрах можно заметить, что это стоило политику значительных усилий.

Путин закашлялся во время совещания: смотрите видео

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