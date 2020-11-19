А вдруг коронавирус: Путин едва остановил приступ кашля во время совещания – эпичное видео
Президент России Владимир Путин так закашлялся во время совещания относительно ситуации с коронавирусом, что онлайн-переговоры пришлось отложить на некоторое время. Приступ кашля удалось остановить только через несколько секунд.
В совещании принимали участие федеральные чиновники. Соответствующее видео опубликовали в российских телеграмм-каналах, сообщает 24 канал.
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Путин как раз разговаривал с министром финансов России Антоном Силуановым. Когда речь шла об особо острых финансовых проблемах, президент вдруг закашлялся.
Путин извинился перед собравшимися и закрыл рот рукой. Однако приступ кашля удалось утолить не сразу. На кадрах можно заметить, что это стоило политику значительных усилий.
Путин закашлялся во время совещания: смотрите видео
Что известно о COVID-19 в России
- Согласно официальной статистике, с начала пандемии в России коронавирусом заразились более 2 миллионов человек.
- Умерли – более 34 тысяч зараженных.
- Однако местные и мировые СМИ сообщают, что Кремль существенно занижает статистику жертв COVID-19.
- Экс-государственный статистик Алексей Ракша заявил, по его мнению, от коронавируса в России умерли уже по меньшей мере 130 тысяч инфицированных.
- С апреля по сентябрь 2020 года в России зафиксировали рекордную статистику смертности. Очевидно все эти люди могли умереть именно от коронавируса.
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