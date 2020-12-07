Путин и Меркель обсудили перемирие на Донбассе: детали
Президент России и канцлер Германии провели телефонный разговор. Во время него Ангела Меркель и Владимир Путин обсудили соблюдение перемирия на Донбассе.
Лидеры стран затронули сразу несколько тем, в том числе мира на Донбассе. Об этом пишет пресс-служба Кремля, сообщает 24 канал.
Читайте также Расслабился – выбросило из ленты, – Кулеба сравнил Нормандию и Минск с эскалатором
Главы государств с удовлетворением констатировали, что в целом перемирие на Донбассе получается,
– говорится в сообщении.
В то же время Путин и Меркель выразили обеспокоенность из-за отсутствия прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей, а также решений "нормандской четверки".
Также лидеры государств подтвердили намерение продолжить совместную работу в нормандском формате, в частности в направлении политсоветников лидеров Украины, России, Германии и Франции.
О чем еще говорили Путин и Меркель
- о вакцине против коронавируса;
- ситуации в Нагорном Карабахе.
Новая нормандская встреча: что известно
- Во время последней встречи 9 декабря 2019 года лидеры государств "нормандской четверки" договорились провести новую. Она должна была состояться до апреля 2020 года.
- Однако из-за пандемии коронавируса встречу пришлось перенести: сначала на осень, а потом и на конец 2020 года.
- Одной из главных тем на встрече может быть предложенный Украиной "План действий по Донбассу" относительно 5 шагов для установления мира на Донбассе.
Поделиться новостью