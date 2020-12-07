Президент России и канцлер Германии провели телефонный разговор. Во время него Ангела Меркель и Владимир Путин обсудили соблюдение перемирия на Донбассе.

Лидеры стран затронули сразу несколько тем, в том числе мира на Донбассе. Об этом пишет пресс-служба Кремля, сообщает 24 канал.

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Главы государств с удовлетворением констатировали, что в целом перемирие на Донбассе получается,

– говорится в сообщении.

В то же время Путин и Меркель выразили обеспокоенность из-за отсутствия прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей, а также решений "нормандской четверки".

Также лидеры государств подтвердили намерение продолжить совместную работу в нормандском формате, в частности в направлении политсоветников лидеров Украины, России, Германии и Франции.

О чем еще говорили Путин и Меркель

о вакцине против коронавируса;

ситуации в Нагорном Карабахе.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заинтересована в переговорах ТКГ и нормандской встрече. Украинская сторона стремится к результатам этих процессов.

Новая нормандская встреча: что известно

Во время последней встречи 9 декабря 2019 года лидеры государств "нормандской четверки" договорились провести новую. Она должна была состояться до апреля 2020 года.

Однако из-за пандемии коронавируса встречу пришлось перенести: сначала на осень, а потом и на конец 2020 года.