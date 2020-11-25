Путин не пойдет из-за уговоров, – Бутусов о переговорах по Донбассу
Сейчас Владимир Зеленский только играет в игру, Путин не уйдет из Донбасса из-за уговоров – это абсолютно исключено. Минский процесс не решит проблем Украины, это так называемая мягкая форма капитуляции.
Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт и главный редактор "Цензор.НЕТ " Юрий Бутусов. По его словам, никаких изменений в отношении Донбасса с конца 2016 года не произошло, поэтому Украина лишь повторяет те шаги, которые использовала 4 года назад.
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Журналист отметил, что попытки Зеленского перезапустить давно умерший минский процесс, из которого де-факто Россия вышла в 2017 году и сняла с себя ответственность – абсолютно бесполезны. Было много завышенных надежд и обязанностей по соответствующим изменениям, однако это были лишь шаги для пиара, никакой стратегии за этим не стоит, сказал военный эксперт.
Есть люди, которые говорят для того, чтобы чем-то заполнять информационное поле. Туда ставят Кравчука и Арестовича, чтобы имитировать договоренности даже не перед Путиным, а перед собственным гражданским обществом,
– заметил главный редактор "Цензор.НЕТ".
Какой должна быть позиция Украины
По мнению Юрия Бутусова, Украина должна отработать собственную стратегию. Сначала нужно стать более эффективными и обороноспособными, если страна лишь умоляет и не способна чинить каких-либо проблем России – это может без изменений тянуться многие десятки лет, считает он.
"Путину это выгодно, вчера российский снайпер застрелил украинского военного, а украинская власть лишь позорно спряталась. Нет заявлений президента, Офиса и его представителей в ТКГ, нет осуждения. Это полная беспомощность власти", – подчеркнул украинский журналист.
По его словам, 72-а бригада на своей странице в фейсбук написала, что им даже запретили открывать огонь в ответ из-за "эвакуационных мероприятий". То есть солдата застрелили на украинской земле, но армия даже не ведет огонь в ответ и сама об этом пишет – с такой страной никто никогда договариваться не будет, подытожил Юрий Бутусов.
"План действий по Донбассу": кратко
- В начале ноября 2020 года Украина представила свой "План совместных шагов" по Донбассу. Документ предлагает решение некоторых проблем до марта 2021 года.
- Впоследствии российская сторона в Трехсторонней контактной группе заявила, что поддерживает "план действий по Донбассу". Украинская делегация попросила подтвердить заявление в письменном виде.
- Представитель украинской делегации отметил, что фактически Россия признала себя стороной конфликта на Донбассе. 5 шагов Плана Украины по Донбассу / Инфографика 24 канала
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