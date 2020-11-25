Сейчас Владимир Зеленский только играет в игру, Путин не уйдет из Донбасса из-за уговоров – это абсолютно исключено. Минский процесс не решит проблем Украины, это так называемая мягкая форма капитуляции.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт и главный редактор "Цензор.НЕТ " Юрий Бутусов. По его словам, никаких изменений в отношении Донбасса с конца 2016 года не произошло, поэтому Украина лишь повторяет те шаги, которые использовала 4 года назад.

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Журналист отметил, что попытки Зеленского перезапустить давно умерший минский процесс, из которого де-факто Россия вышла в 2017 году и сняла с себя ответственность – абсолютно бесполезны. Было много завышенных надежд и обязанностей по соответствующим изменениям, однако это были лишь шаги для пиара, никакой стратегии за этим не стоит, сказал военный эксперт.

Есть люди, которые говорят для того, чтобы чем-то заполнять информационное поле. Туда ставят Кравчука и Арестовича, чтобы имитировать договоренности даже не перед Путиным, а перед собственным гражданским обществом,

– заметил главный редактор "Цензор.НЕТ".

Какой должна быть позиция Украины

По мнению Юрия Бутусова, Украина должна отработать собственную стратегию. Сначала нужно стать более эффективными и обороноспособными, если страна лишь умоляет и не способна чинить каких-либо проблем России – это может без изменений тянуться многие десятки лет, считает он.

"Путину это выгодно, вчера российский снайпер застрелил украинского военного, а украинская власть лишь позорно спряталась. Нет заявлений президента, Офиса и его представителей в ТКГ, нет осуждения. Это полная беспомощность власти", – подчеркнул украинский журналист.

По его словам, 72-а бригада на своей странице в фейсбук написала, что им даже запретили открывать огонь в ответ из-за "эвакуационных мероприятий". То есть солдата застрелили на украинской земле, но армия даже не ведет огонь в ответ и сама об этом пишет – с такой страной никто никогда договариваться не будет, подытожил Юрий Бутусов.

Обратите внимание! 24 ноября в результате вражеского выстрела снайпера погиб украинский военный. Боевик попал в 31-летнего Вячеслава Минкина.