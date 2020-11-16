Президент России Владимир Путин поручил Минобороны страны подписать соглашение с Республикой Судан. Речь идет о создании там пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота России.

Соответствующее распоряжение есть на официальном интернет-портале правовой информации президента России. Проект соглашения между странами одобрили накануне в ноябре.

Обратите внимание Парламент Турции решит, отправлять ли войска в Азербайджан

Как сообщили в ТАСС, документ предварительно проработала с властями Судана.

В соответствии с представленным проектом соглашения, пребывание военного пункта материально-технического обеспечения в Судане "соответствует целям поддержания мира и стабильности в регионе, имеет оборонительный характер и не направлено против других стран". Пункт может быть создан для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа российских военных кораблей.

Распоряжение Путина / Скриншот

Что предусматривает соглашение

► Проект соглашения предусматривает, что Судан бесплатно предоставит землю для российского военного объекта.

► А в пункте материально-технического обеспечения будут служить не более 300 российских военных.

► В самом пункте смогут одновременно находиться 4 военных корабля, включая корабли с ядерной энергетической установкой.

К слову, в России, по сообщению Минобороны в декабре 2018 года, есть 6 зарубежных военных баз: