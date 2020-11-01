Владимир Путин, вероятно, готовит себе "пути отступления". Действующий президент России подал в Думу проект закона, которым предлагает предоставлять каждому бывшему президенту России статус пожизненного сенатора. Причем не важно, истек ли у президента срок полномочий, или он ушел с поста досрочно.

Путин предложил парламентариям принять закон, которым предусмотрено предоставление бывшим президентам РФ (покинувшим пост досрочно или после истекания срока полномочий) должность сенатора, причем пожизненно. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы РФ 31 октября.

Интересная мысль Как разрушается Россия под руководством Путина

Что интересно, любой бывший российский президент может подать заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу, и стать сенатором. Он также имеет право отказаться от этого. Из "любых бывших президентов" (живых) Россия имеет только Дмитрия Медведева.

Конечно, Путину, когда он станет "бывшим" (если вдруг такое случится), никаких заявлений подавать не нужно будет – он станет пожизненным сенатором автоматически .

Этим же законопроектом Путин предлагает другие интересные изменения в процедуре формирования Совета Федерации (именно туда входят сенаторы – это верхняя палата российского парламента). В частности, президенту предоставляется право назначать до 30 сенаторов единолично, из которых до 7 – пожизненно.

То есть, Путин сможет не только сам войти в состав сенаторов, но и забрать с собой семь своих приспешников . Правда, эти приспешники должны иметь "выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности".