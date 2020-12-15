Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой к выборам президента США. Путин подчеркнул, что готов к сотрудничеству.

Российский лидер направил Байдену поздравительную телеграмму. Об этом сообщает ТАСС.

Актуально Победа очевидна, – Байден обратился к нации после голосования выборщиков

Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами,

– подчеркнул Путин.

Что еще сказал Путин

США и Россия несут особенно глобальную ответственность за безопасность и стабильность.

В сотрудничестве 2 страны смогут решить многие проблемы и вызовы мира.

Российско-американское сотрудничество на принципах равенства и уважения обеспечило бы интересы обеих стран и мирового сообщества.

Что Байден говорил о России

Байден назвал Россию главной угрозой для безопасности США.

"Я считаю, что самой большой угрозой для Соединенных Штатов с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших альянсов является Россия", – подчеркнул президент США.

Обратите внимание! Джо Байден выиграл голосование коллегии выборщиков. Он набрал 270 голосов. Следующим шагом для Байдена станет инаугурация.