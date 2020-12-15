Готов к контактам с вами: как Путин поздравил Байдена с победой на выборах
Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой к выборам президента США. Путин подчеркнул, что готов к сотрудничеству.
Российский лидер направил Байдену поздравительную телеграмму. Об этом сообщает ТАСС.
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Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами,
– подчеркнул Путин.
Что еще сказал Путин
- США и Россия несут особенно глобальную ответственность за безопасность и стабильность.
- В сотрудничестве 2 страны смогут решить многие проблемы и вызовы мира.
- Российско-американское сотрудничество на принципах равенства и уважения обеспечило бы интересы обеих стран и мирового сообщества.
Что Байден говорил о России
Байден назвал Россию главной угрозой для безопасности США.
"Я считаю, что самой большой угрозой для Соединенных Штатов с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших альянсов является Россия", – подчеркнул президент США.
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