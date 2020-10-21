О роли Виктора Медведчука в украинской политике и выступление президента Зеленского в Раде – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской говорили украинский политолог Владимир Фесенко и российский политолог Станислав Белковский.

Российский президент Владимир Путин и Виктор Медведчук очень близки из-за своих взглядов и восприятия реальности. Такое мнение в эфире 24 канала высказал Станислав Белковский.

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По его словам, оба они считают, что Украина – это случайная, полуфейковая государственность, созданная из обломков бывших империй. Поэтому, конечно, внешнее управление в отношении Украины – для них это вполне нормально.

После Оранжевой революции Путин даже был готов видеть Медведчука в российской власти. Насколько мне известно, ему предлагали высокие должности, в частности – замглавы администрации Путина,

- подчеркнул Белковский.

Политолог также объяснил, почему Медведчук отказался от такого предложения. Он хорошо понимает, что на самом деле является важной фигурой, к которой все стоят в очереди, когда он находится в Украине. То есть когда формально он является именно украинским, а не российским политиком.



Владимир Путин и Виктор Медведчук / Фото ТАСС

"Он воспринимается значительной частью украинских элит, в частности пятым президентом Порошенко, как прямой представитель Путина, с которым надо сотрудничать любым способом", – отметил Белковский.

И добавил, что деликатные вопросы с Путиным относительно украинских реалий можно решать только через Медведчука. Так делал, в том числе и Порошенко. Именно поэтому он способствовал экономическим и другим интересам Медведчука в Украине.

Медведчук в украинской политике

По словам Белковского, Медведчук будет оставаться участником большой политической игры, пока Владимир Путин будет президентом в России. А также пока украинские руководители будут "относиться к отношениям стран провинциально".

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Дела против телеканалов Медведчука и переговоры по Донбассу

Фесенко подчеркнул, что из Москвы передали "привет" Зеленскому касательно дел против Медведчука. В Кремле пригрозили, что любые действия против политика или его телеканалов очень плохо повлияют на ход переговоров по Донбассу.

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О выступлении Зеленского в Верховной Раде

Белковский также прокомментировал выступление Зеленского с ежегодным обращением к парламенту. По его мнению, своим выступлением президент старался максимально привлечь внимание, в частности – к социологическому опросу, который он инициировал.

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