Владимир Путин предложил продлить действие Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений на год "безо всяких условий". Однако Соединенные Штаты от такого предложения отказались.

Действие договора СНВ-3 (о сокращении наступательных вооружений) истекает 4 февраля 2021 года. Однако РФ и США имеют разные взгляды относительно его продолжения. Об этом свидетельствует информация на сайте Кремля и Совета нацбезопасности США.

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Российская и американская стороны направляют друг другу предложения и условия дальнейшего действия соглашения.

Позиция России

Работа непосредственно над продлением договора без условий, не содержащихся в нем самом, еще почти не начиналась,

– сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Путин заявил, что было бы печально, если бы договор не прекратил действовать или его заменил похожий документ.

Что говорят в США

Однако Вашингтон отказался от продления договора. В то же время инициативу президента России о продлении действия документа без учета замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран назвали "обреченной на провал".

А советник президента США по нацбезопасности надеется, что РФ пересмотрит свою позицию по договору об ограничении стратегических наступательных вооружений до начала "дорогостоящей гонки вооружений".

К слову, ранее США заявили, что готовы продлить Договор о сокращении наступательных вооружений при условии временной заморозки размеров ядерных арсеналов.

Справка. Соглашение о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) между США и РФ вступило в силу в феврале 2011 года. Срок действия – 10 лет. До тех пор стороны должны либо продлить соглашение, либо заключить новое.