Путин пригрозил НАТО развертыванием крылатых ракет в сторону Европы
Владимир Путин пригрозил развернуть крылатые ракеты в сторону Европы на фоне прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Российский президент хочет, чтобы НАТО исключило размещение запрещенных договором о РСМД вооружений.
Путин назвал "серьезной ошибкой" выход Соединенных Штатов из договора, что может привести к новым угрозам для общеевропейской безопасности. Об этом говорится в заявлении президента РФ на сайте Кремля, пишет 24 канал.
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Россия в то же время готова в духе доброй воли и дальше не делать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729,
– говорится в сообщении.
Однако произойдет это лишь при определенном условии – встречные шаги со стороны стран НАТО, которые исключают размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по договору о РСМД.
Путин призвал заинтересованные страны к поиску схем поддержания стабильности без этого договора.
Что известно о договоре между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности?Его подписали еще Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Участники договора взяли на себя обязательство не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования.
2 августа 2019 года действие договора подошло к концу после того, как обе стороны официально из него вышли.