Владимир Путин пригрозил развернуть крылатые ракеты в сторону Европы на фоне прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Российский президент хочет, чтобы НАТО исключило размещение запрещенных договором о РСМД вооружений.

Путин назвал "серьезной ошибкой" выход Соединенных Штатов из договора, что может привести к новым угрозам для общеевропейской безопасности. Об этом говорится в заявлении президента РФ на сайте Кремля, пишет 24 канал.

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Россия в то же время готова в духе доброй воли и дальше не делать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729,

– говорится в сообщении.

Однако произойдет это лишь при определенном условии – встречные шаги со стороны стран НАТО, которые исключают размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по договору о РСМД.

Путин призвал заинтересованные страны к поиску схем поддержания стабильности без этого договора.

Напомним, в сентябре 2019 года президент РФ направил письма странам НАТО с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. В ответ НАТО обвинило РФ в нарушении договора о ликвидации РСМД.