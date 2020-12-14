Президент России Владимир Путин резко раскритиковал собственное правительство – мол, эксперименты министров привели к росту цен на продукты. И это во времена, когда в России люди стали зарабатывать меньше, а безработица выросла.

Владимир Путин провел закрытое совещание с российским правительством, одной из тем которой был рост цен на продукты первой необходимости. Отрывки этого совещания показали в эфире телеканала "Россия 1", пишет 24 канал.

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"Люди себя ограничивают, так как у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите, а?", –возмущенно обратился Путин к правительству.

Это не шуточки! Безработица растет, доходы падают, а базовые продукты дорожают вот на такие величины. И вы мне сказки рассказываете здесь!

– ругал министров глава Кремля

Что так возмутило Путина: дело в том, что в России стремительно выросли цены на сахар, муку и макароны. Причем это по словам самого Путина.

Мол, макароны подорожали на 10%. И это не допустимо, потому что россияне едят макароны по-флотски российского же производства, а не пасту болоньезе из Италии.

В итоге Путин приказал правительству в течение недели решить эту проблему. Тем более, что, как он считает, пандемия к ценам на продукты отношения не имеет и влиять на них не должна.

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