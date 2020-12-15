Оппозиционер Алексей Навальный уверен, что покушение на него санкционировал президент России Владимир Путин. По словам Навального, его отравление – это четко спланированная операция.

ФБР осуществила покушение как государственный заказ. Об этом Навальный заявил в эфире "Эхо Москвы".

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У меня нет ни малейших сомнений, что Путин руководит этой ситуацией. Мы здесь видим операцию длиной почти 4 года, в которую вовлечены десятки людей, в частности, несколько генералов ФСБ,

– отметил Навальный.

Оппозиционер отметил, что глава ФСБ Александр Бортников никогда не решился бы на это без приказа президента Путина. Свое отравление Навальный назвал "настоящим террористическим актом по Уголовному кодексу".

Обратите внимание! Мировые СМИ обнародовали имена подозреваемых в совершении покушения на оппозиционера. Расследование проводили журналисты из The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel. Подробнее можно прочитать здесь.

Кроме того, журналисты утверждают, что отравления Навального в Томске – это вторая попытка отравить политика "Новичком".

В июле 2020 года в результате отравления пострадала жена оппозиционера, Юлия Навальная. Однако она получила существенно меньшую дозу яда, поэтому очень быстро вернулась в нормальное состояние.

Заметьте! Навального отравили в августе 2020 года. Впоследствии оппозиционер рассказал, что находится на грани жизни и смерти. Подробнее об отравлении читайте здесь.