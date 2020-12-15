Путин руководит этой ситуацией, – Навальный об отравлении
Оппозиционер Алексей Навальный уверен, что покушение на него санкционировал президент России Владимир Путин. По словам Навального, его отравление – это четко спланированная операция.
ФБР осуществила покушение как государственный заказ. Об этом Навальный заявил в эфире "Эхо Москвы".
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У меня нет ни малейших сомнений, что Путин руководит этой ситуацией. Мы здесь видим операцию длиной почти 4 года, в которую вовлечены десятки людей, в частности, несколько генералов ФСБ,
– отметил Навальный.
Оппозиционер отметил, что глава ФСБ Александр Бортников никогда не решился бы на это без приказа президента Путина. Свое отравление Навальный назвал "настоящим террористическим актом по Уголовному кодексу".
Кроме того, журналисты утверждают, что отравления Навального в Томске – это вторая попытка отравить политика "Новичком".
В июле 2020 года в результате отравления пострадала жена оппозиционера, Юлия Навальная. Однако она получила существенно меньшую дозу яда, поэтому очень быстро вернулась в нормальное состояние.
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