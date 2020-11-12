Если вам нужны были доказательства никчемности «российского» статуса Крыма, то, уверен, Даниэль Ортега Сааведра их только что предоставил.

Возможно, у многих вызвал удивление сам факт визита в Крым посла Никарагуа Альбы Асусенны Торрес и открытие на аннексированном Россией полуострове почетного консульства этой латиноамериканской страны. Но я удивлен тому, что визит никарагуанского посла состоялся только через шесть лет после российской оккупации Крыма.

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Думаю, это – блестящий пример то ли дипломатической изоляции России в крымском вопросе, то ли российской жадности. То ли того и другого сразу.

Российский прием Никарагуа в нем

России не впервой использовать Никарагуа в качестве доказательства "правовой обоснованности" своих решений. 2 сентября 2008 года президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил о признании независимости грузинских автономий Абхазии и Южной Осетии, ранее "признанных" Кремлем. Ортега стал единственным на тот момент руководителем суверенной страны, сделавшим такое заявление – не считая, разумеется, российского президента Дмитрия Медведева. Но тогда прошло всего несколько месяцев со времени признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. А здесь – шесть лет. Почему же?

Ответы стоит поискать в политической биографии президента Никарагуа. Даниэль Ортега – не какой-то безвестный политик, волею случая оказавшийся во главе латиноамериканской республики. Он – вождь повстанцев, которые в 1979 году свергли местную диктатуру и заручились поддержкой Советского Союза. Впрочем, Никарагуа все же удалось стать демократической страной, а Ортеге – вернуться к власти после нескольких поражений на выборах. И тут он вновь возобновил свои исторические отношения с Москвой.

Но называть Даниэля Ортегу убежденным революционером я бы не спешил. Он, думаю, революционер, конечно, но уж очень меркантильный. Этот политик левых убеждений обещал своим избирателям, что как только станет президентом, немедленно разорвет дипломатические отношения с Тайванем и установит с Китайской Народной Республикой. Угадайте – установил? Нет, конечно. Потому что Тайвань оказывает значительную поддержку странам, которые имеют с ним дипломатические отношения. А ведь утверждали, что и Россия готова была поначалу помогать тем, кто признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Желающих практически не нашлось, но ведь Ортега-то не отказал!

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И вот такого традиционного союзника – я бы сказал, союзника с 50-летним стажем сотрудничества с Москвой – пришлось шесть лет уговаривать открыть в Крыму несчастное почетное консульство. Если вам нужны были доказательства никчемности "российского" статуса Крыма, то, уверен, Даниэль Ортега Сааведра их только что предоставил.

Источник: Крым.Реалии