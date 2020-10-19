Данте Алигьери поместил предателей в 9 круг ада – самый кошмарный из описанных им. Там терпят вечные муки убийца Цезаря Брут, Иуда Искариот и прочие, нарушившие обеты дружбы и взаимоуважения. К этой компании, судя по всему, после своей смерти присоединится и Путин.

Приведут его туда не столько невыполненные обещания своему же народу или проигнорированные международные обязательства, сколько готовность где-то под ковром незаметно играть против своих же коллег по цеху – тиранов и диктаторов. Об этом – в видеоблоге "Большой мир" на 24 канале.

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Библиотека экспрезидента США Билла Клинтона не так давно опубликовала архивы, относящиеся ко временам пребывания Клинтона во главе американской администрации. Там много любопытного или, по крайней мере, заслуживающего внимания. Но вот по-настоящему сенсационные истории можно найти только в стенограммах переговоров Билла Клинтона с Владимиром Путиным. Например, совсем еще начинающий президент Путин рассказывал своему американскому коллеге, почему в 2000 году не стал спасать моряков затонувшей подводной лодки "Курск".



Клинтон и Путин / Скриншот с видео

Провал спасательной операции мог ударить по его рейтингу и Путин решил, что лучше замолчать катастрофу, чем потом объяснять избирателям, что же на самом деле произошло с подлодкой.

Милошевич и Путин

Еще полнее мелочность натуры этого персонажа раскрывают бумаги, свидетельствующие об отношении Путина к сербскому диктатору Слободану Милошевичу. Это сейчас Путин изображает из себя главного борца с цветными революциями, с умным видом произнося чудовищные глупости о недостатках и даже опасностях демократии. Но в 2000 году он же был в авангарде народного протеста, который позже пропагандисты назовут первой в мире цветной революцией.

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Осенью 2000 года волна демонстраций смела диктатуру сербского президента Слободана Милошевича и взялась за разворот государства в сторону демократии. До этого Сербия семь десятилетий была не совсем демократическим государством. В 20 годы ею управляли авторитарные монархи, потом – оккупационная нацистская администрация. После ее разгрома к власти дорвались коммунисты, а уже в 90 им на смену пришел Милошевич.



Слободан Милошевич / Скриншот с видео

Диктаторские действия Милошевича

При Милошевиче нежизнеспособная Югославия, вместо того, чтобы мирно и спокойно разделиться на независимые национальные государства, окунулась в ужасы гражданской войны, геноцида и тотального бесправия. Залитая кровью десятков тысяч человек, страна все же распалась, после чего Милошевич перешел к этническим чисткам и гонениям на оппозицию на доставшемся ему куске бывшей Югославии – в Сербии. Его отставка стала главным условием дальнейшего выживания государства.

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Вконец ополоумевший диктатор готов был всю страну превратить в поле боевых действий или концлагерь. Даже некоторые бывшие соратники отвернулись от Милошевича, а недавние его горячие сторонники вышли на улицы, чтобы требовать немедленных перемен. Эти антиправительственные протесты, как опасались на Западе, Слободан Милошевич мог подавить с помощью танков и пулеметов. И вот тут-то и пригодился Путин.

Зачем Клинтону был нужен Путин

Из опубликованных библиотекой Клинтона документов следует, что американский президент просил российского повлиять на Милошевича:

сделать так, чтобы диктатор не отправлял армию на подавление народного протеста;

объяснить, что такое решение приведет к ухудшению отношений с Москвой.

И Путин согласился. Вот так главный борец с цветными революциями принимал непосредственное участие в самой главной цветной революции. Это отправленные именно им "шестерки-эмиссары" убедили Милошевича в том, что расстрел или разгон протестов в столичном Белграде обернется потерей едва ли не единственного на тот момент союзника Сербии – России.

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То есть, Путин выступил на стороне демократической революции. Он сделал это для того, чтобы подольститься к США и Западу в целом, деньги которого тогда были необходимы путинской России для физического выживания. По-простому говоря, Владимир Путин сдал своего дружка в обмен на доллары. Эти деньги эти давно уже потрачены, отношения с Западом испорчены, а Милошевича не вернуть.

Что случилось с Милошевичем

Благодаря Путину, Милошевич был отправлен в Гаагу, где предстал перед международным трибуналом по обвинениям в геноциде и совершении военных преступлений. Но до приговора не дотянул – умер в камере, не дождавшись конца процесса. Его камера, возможно, пригодится для приема еще какого-нибудь диктатора.