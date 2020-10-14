Путин сделал "жест доброй воли" в сторону Украины
Президент России Владимир Путин одобрил решение о снятии санкций с двух украинских компаний. Лидер государства-оккупанта назвал такое свое решение "жестом доброй воли".
Владимир Путин выразил надежду, что Украина осуществит аналогичные ответные шаги, сообщает издание ТАСС.
Интересно Рекомендуем внедрять санкции сразу против всех парламентариев, – реакция ОПУ на санкции РФ
Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что говорится о двух украинских предприятиях – Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонно-тарный комбинат.
Кроме того, Владимир Путин заявил, что с самого начала во введении санкций "виновной была Украина". Мол, Россия просто вводила ответные санкции, но "всегда готова к возобновлению сотрудничества".
Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями были очень высокими. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Я согласен,
– заявил Путин.
Коротко о Барском машиностроительном заводе:
- Также известное как "БарМаш", предприятие расположено в городе Бар Винницкой области. Завод имеет свои торговые представительства в Беларуси, Узбекистане, Израиле, а до введения санкций и в России.
- Предприятие было создано в 30-ых годах 20 века, а в 1995 году государство передало его в частную собственность. Завод производит топливные котлы, оборудование для заводов, мусоросортировочные комплексы и многое другое.
Коротко о Рубежанском картонно-тарном комбинате:
- Это предприятие из сферы целлюлозно-бумажной промышленности, расположенное в Рубежном Луганской области. Комбинат в равных долях принадлежит двум компаниям из Великобритании и офшорного Кипра.
- В основном предприятие производит картон и бумагу, гофрокартон и гофротару и многое другое.