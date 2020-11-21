Российская Федерация имеет безудержное желание нести свой "русский мир" всему миру и влиять на судьбу народов. В то же время немалый процент россиян живет за чертой бедности. И вместо того, чтобы решать насущные вопросы внутри страны, Владимир Путин принялся строить военные базы в разных точках земного шара.

Где в мире уже есть российские военные базы и как это влияет на Украину – читайте в материале 24 канала.

Африка

Свою первую военную базу в Африке Россия планирует создать на южном побережье Красного моря. Соответствующее соглашение российское правительство заключило с переходной суданской властью.

Обратите внимание Масштабная война за Африку: как к этому причастна Россия

В порту Судана создадут логистический центр, в котором будут работать 300 российских солдат. На базе смогут принимать 4 военных корабля ВМС России, включая те, которые имеют ядерную энергетическую установку. Судан бесплатно предоставит России территорию возле порта для создания базы. Между тем россияне безвозмездно поставят суданцам оружие и оборудование для воздушной базы. По предварительному соглашению, Россия сможет пользоваться базой 25 лет.

Республика Судан выражает согласие Российской Федерации на создание и размещение на территории Республики Судан пункта материально-технического обеспечения, а также развитие и модернизацию его инфраструктуры для осуществления ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажей военных кораблей Российской Федерации,

– говорится в постановлении Правительства Российской Федерации.

В Москве уже даже озвучили сроки создания военной базы в Африке – 3 – 4 месяца.

Южный Кавказ

Не мешкал Кремль и с переброской своих солдат в другой неспокойный регион мира – Южный Кавказ. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в ночь на 10 ноября. А уже 11 ноября Москва направила в регион самолеты со своими солдатами и военной техникой. В Кремле настаивали – эта миссия исключительно миротворческая. Но недавно журналисты увидели там российские системы залпового огня "Град" и танк.



Российская техника в Нагорном Карабахе / Фото Минобороны России



Военные машины в регионе / Фото Минобороны России

Сирия

Пока в Минобороны России не объяснили, зачем их миротворцам системы залпового огня и танки в регионе. А вот в Сирию Кремль не отправлял "Грады". Туда в 2015 году направили военную авиацию для оказания помощи диктаторскому режиму Башара Асада. Сирийское восстание подавили, но российские солдаты с сирийской земли не ушли. Москва договорилась с Дамаском о базировании своих войск на авиабазе Хмеймим на бессрочной основе.

К теме Что происходит в Сирии: 5 вопросов о конфликте России и Турции

Цели РФ

Создавая военные базы заграницей Россия преследует сразу несколько целей. В случае Сирии:

это поддержание диктаторского режима Асада , выгодного Кремлю;

, выгодного Кремлю; возможность противопоставить базам НАТО в Средиземном море свои корабли в сирийском порту Тартус и военную авиацию в Хмеймиме;

в сирийском порту Тартус и военную авиацию в Хмеймиме; для российских олигархов – это возможность получить доступ к газовым и нефтяным месторождениям на востоке Сирии.

В Судане тоже есть богатые нефтяные залежи, а также месторождения редких металлов, которые интересуют приближенных к Кремлю олигархов. А до недавнего времени страной руководил диктатор Омар аль-Башир, которого поддерживал Путин. Именно он предложил главе Кремля создать военную базу в Судане. Но в 2019 году Омара аль-Башира свергли в результате военного переворота. Однако Россия не отказалась от идеи иметь свою военную базу в Красном море.



Омар аль-Башир на встрече с Путиным / Фото ТАСС

"Россия пытается расширить свое политическое влияние на международной арене, и потому она заходит в такие же болезненные, ключевые точки", – рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Стратегическое положение порта Судан в Красном море позволит России частично влиять на курсирование судов в регионе. А здесь пролегают важные торговые пути между Европой и странами Ближнего Востока. В частности, через Красное море в европейские страны попадает ближневосточная нефть.

Что это значит для Украины

Парадоксально, но все попытки России расширить свое военное присутствие за рубежом могут быть на руку Украине.

Для Украины это позитивное развитие событий, поскольку Россия обращает свое внимание не на наше направление и дает нам еще немного времени для того, чтобы развиваться и усиливать свои вооруженные силы, свою экономику и двигаться в правильном направлении,

– отметил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Важно в такой ситуации, чтобы украинская власть не упустила это время и смогла должным образом подготовиться к вероятным новым попыткам России расшатать ситуацию на европейском направлении – в Украине.