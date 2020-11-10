Президент России Владимир Путин может уйти в отставку уже в начале следующего года, всё из-за развивающейся болезни Паркинсона у 68-летнего диктатора. Эта новость облетела большинство британских и американских таблоидов. Но Путин готовится уйти с поста и по другим, более весомым и опасным причинам.

О том, действительно ли болен Путин и что страшнее болезни может заставить уйти в отставку главу Кремля – в новом выпуске видеоблога "Теории заговора" на 24 канале.

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Итак, в конце прошлой недели сразу два британских таблоида – The Sun и Daily Mail, ссылаясь на свои источники в Кремле, заявили, что Владимир Путин готовится уже в начале следующего года покинуть пост президента России. Всё из-за развивающейся у него болезни Паркинсона.

То, что с Путиным что-то не то, можно наблюдать последние несколько месяцев, когда он выходит из своего бункера в свет и рассказывает как в России всё хорошо. В издании The Sun обратили внимание на то, как ведет себя российский лидер сидя в кресле – он постоянно сжимает руками подлокотник и нервно перебирает ногами. Вспомните встречу Путина и Лукашенко, во время которой он с силой хватался за стул.

Путин ухватился за стул во время встречи с Лукашенко: смотрите видео

А если хвататься не за что, Путин нервно что-то перебирает руками. Возьмите недавний случай, когда Путин во время форума "Россия зовет" ни с того ни с сего начал теребить оранжевую папку. К тому же всё чаще Путин старается либо держать одну руку другой, а то и вовсе прятать их в карманы. Все эти признаки могут выдавать симптомы болезни Паркинсона. И медики утверждают, что таким образом глава Кремля пытался скрыть боль перед камерами.

Что такое болезнь Паркинсона

Вообще болезнь Паркинсона – это беда, которой врагу не пожелаешь – это серьезное заболевание разрушительного действия, в результате которого поражаются нейронные клетки головного мозга. Вылечить ее невозможно, а со временем она только прогрессирует.

К тому же болезнь сопровождается развитием психических расстройств – снижаются умственные способности и нарастает состояние депрессии. Можно предположить, что в бункере Путин закрылся совсем не из-за коронавируса. Да и шутка ли, вполне вероятно, что Россией управляет клинический психопат, поэтому его и закрыли в бункере.

Реакция Кремля

В Кремле, кстати уже отреагировали на возможную болезнь Путина. Его спикер Дмитрий Песков заявил, цитирую: "Чушь это полная, у президента всё хорошо".

И я бы поверил, не зная истинного предназначения Пескова – он постоянно и систематически врёт о положении дел в Кремле. После отравления Навального, именно Песков не единожды утверждал, что Путин никакого отношения к отправке оппозиционера на лечение в Шарите не имеет. А позже сам Путин заявил, что он лично отдавал приказ прокуратуре отправить Навального в Германию. Поэтому если Песков говорит, что у Путина всё хорошо - это значит, что всё совсем наоборот.



Поведение Владимира Путина, которая может свидетельствовать о болезни / Фото Кремлин

Конечно, можно сказать, что всё это догадки британских журналистов и очередные слухи о болезни крепкого 68-летнего Путина, который ездит верхом на медведе. Но, прямо в эти же дни в Государственную думу внезапно направляется законопроект о неприкосновенности бывшего президента. То есть по этому проекту неприкосновенность не будет ограничена лишь президентским сроком – Путина и членов его семьи нельзя будет арестовать, задержать, допросить, или провести обыски и после окончания президентского срока. Сейчас же неприкосновенность действует только на период президентства.

То есть даже после отставки Путин сможет безнаказанно убивать, грабить, насиловать, подкупать на выборах, распространять наркотики и тд и ему и членам его семьи за это ничего не будет.

К тому же неприкосновенность распространяется и на период всего сделанного Путиным и до президентства. А ему после отставки есть чего боятся, ведь как только он уйдет с поста, ему тут же могут вспомнить то, как он пришел в Кремль – теракты, подрывы домов и убийства детей в Беслане. Кроме того, всплывёт и папочка Марины Салье – народного депутата, которая в далеком 1992 году доказала, что тогдашний "носильщик чемодана" мэра Питера Анатолия Собчака Владимир Путин положил себе в карман 100 миллионов долларов от продажи сырья за рубеж. Тогда дело даже пошло в прокуратуру, но вскоре заглохло. А таких папочек на Путина у нынешнего его окружения, уверен очень много.

Но в пучину забвения Путин уходить не собирается, поэтому этот же законопроект предлагает сделать Путина и его избранное окружение вечными сенаторами России.

Чего так боится Путин

Если с Путиным всё хорошо и он полностью здоров, тогда зачем такая подстраховка, учитывая что только летом были приняты поправки в конституцию России, по которым Путина нельзя сдвинуть с места аж до 2036 года, то есть до момента когда ему стукнет 83? Чего так боится Путин, если он собирался остаться президентом вечно?

Но, даже если допустить, что слухи о страшной болезни Путина, всего лишь слухи, то есть еще одна весомая причина, почему ему срочно нужно бежать с поста президента. Очевидно, что 46 президентом США станет демократ Джозеф Байден и это сулит огромные проблемы режиму Путина. Ведь Байден, еще даже не став президентом, уже объявил, что враг США номер 1 – это Россия и он сделает всё возможное, чтобы наказать её.

В одном из предыдущих выпусков "Теорий заговора" я детально объяснял, почему Путин боится проигрыша Трампа, соответственно победы Байдена. Сейчас же вспомню лишь основные тезисы.

Подробнее здесь Путін боїться програшу Трампа на виборах в США: що може зробити Байден

Во-первых, Байден хорошо помнит свою инициативу перезагрузить отношения России и США в 2009 году и он хорошо помнит чем это закончилось. Второй раз на те же грабли он не станет. Он хорошо помнит войну в Южной Осетии и в Украине, которые развязал Путин. Он помнит и подставу Кремля на выборах в 2016-м.

и он хорошо помнит чем это закончилось. Второй раз на те же грабли он не станет. Он хорошо помнит войну в Южной Осетии и в Украине, которые развязал Путин. Он помнит и подставу Кремля на выборах в 2016-м. Во-вторых, именно демократы Байдена в 2017 году зарегистрировали законопроект "О противодействии противникам Америки посредством санкций", или как его называют закон о санкциях из ада. Если они вступят в силу, Кремль буквально за пол года рухнет. И именно этот закон, взамен на помощь в победе на выборах в 2016-м, блокировал Дональд Трамп.

Он предполагает полную заморозку всех активов Кремля в Америке и, что самое страшное для Путина, отказ от сотрудничества в промышленных масштабах. А это, по оценкам экспертов около триллиона долларов. К тому же, таким образом Вашингтон официально признает Москву своим врагом и будет требовать от своих партнеров по НАТО разорвать все возможные отношения с теперь уже коллективным противником. Это как раз и приведет к полному краху путинского режима.

Байден пойдет в атаку против России

Я более чем уверен, что Байден в первые же дни пойдет в атаку против России, объединив наконец-то весь европейский фронт, чтобы сразу же закрепить свой статус главного поборника Путина. И тогда санкции против "Северного потока-2" покажутся цветочками.

Но, пострадает от этого не только Путин, но и все его прихвостни, которые годами выкачивали деньги из экономики России и выводили за рубеж. А теперь представьте, как в один момент, из-за обезумевшего диктатора, они теряют всё, они не могут тратить свои наворованные деньги нигде кроме России да еще и становятся невыездными из обедневшей страны. Так называемые элиты прекрасно понимают – единственный путь сохранения статуса кво – отстранение Путина. Поэтому я не удивлюсь, если это же верное окружение Путина и уничтожит его, ради сохранения своих активов.

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К тому же в эти дни Путин терпит поражение и на постсоветском пространстве – он не сумел удержать Беларусь, Кыргызстан, и Молдову, он терпит фиаско на Закавказье, где его тупо опускает президент Турции Эрдоган, он ничего не может ответить британцам, эсминец, которых в эти дни демонстративно заходит в Черное море и которые заявляют, что плевали они на предупреждения флота России, мол, пусть попробуют атаковать. А Путин молча наблюдает как всё сыплется на глазах, а это значит только одно – дни режима сочтены.

Именно поэтому, неважно прогрессирует в голове Путина болезнь Паркинсона, или нет, старый диктатор готовится уйти на покой, пока это можно сделать красиво. Ведь дальше будет только хуже.