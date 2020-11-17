Президент России Владимир Путин заявил, что войну в Нагорном Карабахе могли закончить еще 19 – 20 октября. Однако тогда сам премьер-министр Армении Никол Пашинян якобы был против такого решения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже был готов остановить наступление. Об этом Путин рассказал российскому агентству "РИА Новости", сообщает 24 канал.

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Когда Алиев согласился остановить боевые действия с условием возвращения беженцев в город Шуша, Пашинян выступил против такого решения.

"Мне премьер Армении сказал: "Нет, мы не можем на это пойти, мы будем бороться, будем воевать". Поэтому обвинение в его адрес о какой-то измене не имеет оснований", – сказал Путин.

Пашинян заявил, что якобы видел угрозу для армян и территории Нагорного Карабаха в условии Алиева вернуть беженцев.

Соглашение между Россией, Арменией и Азербайджаном: что известно

Россия, Армения и Азербайджан подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом 9 ноября сообщил премьер Армении Никол Пашинян.

Согласно документу, в Нагорном Карабахе должно состояться полное прекращение боевых действий. также в регион ввели российских миротворцев на 5 лет.

Также в соглашении указано об обмене военнопленными и телами погибших.

После того, как Пашинян рассказал о соглашении, в Армении состоялись протесты. Армяне приняли соглашение как капитуляцию. Люди захватили и разбили здание правительства и парламента.

Во время протестов вытащили из авто и избили спикера Арарата Мирзояна.

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