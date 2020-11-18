Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Он признал, что Азербайджан возвращал свои законные территории, поэтому Россия в войну и не вмешивалась. Жаль, что в этот момент ему никто не напомнил о Крыме и Донбассе.

Владимир Путин не видит ничего неправильного в том, что Азербайджан отвоевал часть Нагорного Карабаха. Такие слова Путина процитировал Интерфакс .

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Президент России признал, что Азербайджан возвращал свои законные территории – с точки зрения международного права.

Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. То есть, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы были и являются неотъемлемой частью Азербайджана,

– заявил Путин.

Так же, как добавил глава Кремля, Россия не могла вмешаться в конфликт, потому что на территорию Армении (международно признанную) непосредственно никто не посягал:

"Это не давало нам никакого права принимать прямое участие в этих боевых действиях".

Удивительно, что ни в Крым, ни в оккупированный Донбасса Путин принципы международного права не применяет:

С точки зрения международного права, Крым – территории Украины, но несмотря на это РФ аннексировала его в 2014.

Свое военное присутствие на Донбассе же Россия вообще не признает, несмотря на огромное количество тому доказательств.

Очень жаль, что ни один из представителей российских СМИ, с которыми общался Путин 17 ноября, об этом не спросил.