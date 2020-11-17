Победа Байдена на президентских выборах в США – не единственная проблема для режима Путина, ведь в это же время сразу несколько постсоветских стран, которые до сегодня оставались в орбите России, уверенно избавляются от её влияния.

О том как последние форпосты русского мира на просторах бывшего СССР – Беларусь, Молдова, Армения и даже Кыргызстан – уходят из сферы влияния Кремля, почему совсем скоро Россия может оказаться окруженной новыми противниками и как этим воспользуется Запад – говорит Алексей Печий в своем блоге "Теории заговора" на 24 канале.

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Победа Байдена – удар режиму Путина

Победа Байдена в президентской гонке США бесспорно стала ударом для режима Путина. Очевидно, что демократ сделает всё возможное, чтобы окончательно усмирить, а то и уничтожить клан Путина. Чего только стоят его предвыборные заявления о том, что Россия враг номер 1 и нужно помочь наконец Украине разобраться с проблемой исходящей с севера.

И это уже не просто слова – когда стало понятно, что Байден лидирует, он чуть ли не первым делом связался с лидерами Франции и Великобритании и обсудил как именно они вместе могут восстановить мир в Украине и выгнать оккупанта с Донбасса и Крыма.

Смена политического вектора

Но, любые изменения внутри сверхдержавы тут же отголоском сказываются на остальном мире, меняют повестку дня во многих странах и запускают процессы смены политического вектора. И перепуганный Путин уже это признает.

10 ноября, на саммите Шанхайской организации сотрудничества он заявил, цитирую: Неприкрытым вызовом нашей безопасности являются участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела Молдовы и Кыргызстана.

Да, Путин таки помешан на так называемом "внешнем управлении" и даже допустить не может, что не Запад виноват в том, что страны постсовка бегут от Кремля. И вот к этим странам я бы добавил еще и Армению и Беларусь.

Режим Лукашенко

Режима Лукашенко только и держится на поддержке Путина. В намечающемся противостоянии России и Америки, Кремлю нечего больше обещать обезумевшему Лукашенко. Более того, он исчерпал свой кредит доверия и доказал, что не способен удержать власть в постсоветской стране. На его стороне остались лишь силовики, которых к слову уже не хватает. Поэтому на улицах появились парамилитари, или как их называет режим "народные дружины", а МВД Беларуси – "неравнодушные граждане".

Эти граждане получили индульгенцию на насилие, а как показала прошлая неделя – индульгенцию на убийство. Да, теперь на белорусских улицах убивает не милиция, или ОМОН, а непонятные люди в масках, которым власть выдала исключительное право на насилие и все механизмы его реализации и которым пообещала "крышу".

Убийство Романа Бондаренко

О смерти одного из участников протеста – художника Романа Бондаренко – стало известно 12 ноября. Произошло это на символическом для протеста месте – на пятачке, прозванном площадью Перемен.

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Романа Бондаренко убили просто за то, что он вышел во двор, чтобы поинтересоваться кто и зачем в очередной раз срезает бело-красно-белые ленточки, за что и получил смертельные травмы. Неизвестные затолкали парня в бус, которыми пользуется ОМОН и увезли. А уже через два часа зверски избитого парня врачи не сумели спасти.

Избиение Романа Бондаренко: смотрите видео 18+:

Избитый неизвестными в масках в Минске Роман Бондаренко умер в реанимации, сообщает «Белсат».



Ранее сообщалось, что 31-летнего Бондаренко после избиения в коме доставили в реанимацию БСМП с черепно-мозговой травмой и ушибамиhttps://t.co/jIgDG4rU5k pic.twitter.com/zd3KdVh9j5 — МБХ медиа (@MBKhMedia) November 12, 2020

И это убийство стало еще одним признаком того, что Лукашенко идет ва-банк, в безвыходной ситуации ему остаётся только закручивать гайки, пока они не лопнут. Но, режим уже обречен на поражение, ведь со слов Светланы Тихановской, европейские лидеры уже готовят решение о признании режима Лукашенко и его пособников террористической организацией, а внутри самой Беларуси идет подготовка народного трибунала для окончательного, уже силового свержения диктатора.

От Росии уходит и Молдова

Еще одна страна, которая в эти дни уверенно хлопает дверью и уходит от России – Молдова. Во втором туре президентских выборов со значительным отрывом его опередила проевропейская кандидатка – Майя Санду. Она не единожды заявляла о том, что Молдова должна наконец отвернуться от Москвы и устремиться к Европе.

А это значит, что в кратчайшие сроки новый президент Молдовы поведет страну на Запад, который сулит новые перспективы.

Майя Санду / gov.md

В Кремле это почувствовали и тут же запустили пропагандистскую шарманку о том, что Майя Санду – "агент Джорджа Сороса", ненавидит русский язык, а Европа вообще с ней не дружит. Но это не сработало на молдаван и Санду взяла пост президента.

Шансы Кыргызстана на демократию

Кроме того, у Кыргызстана, есть шанс наконец-то стать настоящей демократической страной. Там, впервые после революции 2005 года, может смениться вся вертикаль власти.

Главный пророссийский диктатор Атамбаев, который годами ездил на поклон к Путину – снова в тюрьме. И Кремль уже и тут заявляет о внешнем влиянии Запада, чувствуя, что может проиграть и в Кыргызстане.



Алмазбек Атамбаев / Фото Getty Images

Армения

Казалось бы, страна, которая остается союзником России по многим договорам, страна, которая позволила развернуть на своей территории военную базу Кремля – Армения, из-за последних событий в Нагорном Карабахе, также в перспективе может попытаться сместить политический вектор. Ведь, после подписания капитуляции в войне за Карабах, при посредничестве России, армяне хотят не только отставки своего премьера Никола Пашиняна, но и откровенно враждебно настроены к Путину.

В Ереване считают мирный план Кремля и 2 тысячи российских военных в Карабахе – откровенным предательством. Поэтому да, Кремль попытается вернуть политический климат в стране, который царил до 2018 года когда страной правили пророссийские олигархические кланы. Но после последних событий, им это будет очень сложно провернуть.

Запад, распространяющий демократию, все сильнее сжимает Кремль в тиски: с западной стороны остаются всего пару стран, которые еще сохраняют преданность России, но прямо в эти дни отворачиваются от неё – Беларусь и Молдова.

Остальные уже давно высказали своё отношение к путинскому режиму. С юга, на Закавказье в эти дни решается вопрос гегемонии и похоже, что её всё сильнее захватывает Турция.

А Кыргызстан может стать ярким примером перерождения для остальных авторитарных стран региона – это Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.

К тому же поддержка Турцией Азербайджана, который победил в войне за Карабах, дает вполне осязаемый сигнал тюркоязычным странам Центральной Азии на чьей стороне стоит стоять, чтобы называться победителями и кто может предложить больше – Турция, или Россия?

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Таким образом, вполне возможно, что в ближайшей перспективе вокруг России просто не останется тех, кто 100% назовет себя её союзником.