Журналисты подозревают, что российский президент Владимир Путин последние несколько месяцев проживает на собственной даче в Сочи, а не в подмосковной резиденции, как считалось ранее.

Впрочем, такую ​​информацию тщательно скрывают. Делают это с помощью 2 абсолютно идентичных кабинетов в различных имениях Путина. Об этом сообщает издание "Проект", ссылаясь на открытые данные и четыре информированных источника.

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Оказывается, все последнее время мы не знали, где находится президент: в Подмосковье, где у него главная резиденция, или на Черном море, где у Путина тоже есть дача "Бочаров Ручей". Кремль придумал хитрость и теперь сообщает о местонахождении Путина по своему усмотрению. И все благодаря одинаковым кабинетам в разных резиденциях президента,

– говорится в сообщении.

Журналисты проследили за передвижением Путина

3 ноября Путин вылетел в Санкт-Петербург – там он действительно был и публично осматривал ледокол "Виктор Черномырдин", отмечают в издании. Впрочем, дальше – путаница.

По данным сервиса Flightradar24, самолет специального летного отряда "Россия" с номером RSD 143, которым летает Путин, и сопровождающий борт в тот день вылетели в Санкт-Петербург из Сочи.

Это очень странно, потому что, если верить официальному сайту Кремля, все предыдущие дни глава государства якобы работал в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Теоретически можно было бы подумать, что Путин решил сделать крюк Москва – Сочи – Санкт-Петербург, но Flightradar24 такого не фиксировал,

– отмечают журналисты-расследователи.

Данные о полете, зафиксированные на Flightradar24

Согласно сайту Кремля, с 21 октября по 2 ноября Путин работал только в Подмосковье. Например, 29 октября его посещал глава ВТБ Андрей Костин. Сначала Путин принял банкира в своем кабинет, и они вдвоем прямо оттуда дистанционно приняли участие в инвестиционном форуме "Россия зовет!", А потом уже поговорили наедине.

Вопросы, в частности, вызвало то, почему Костин не мог сначала принять участие в работе форума в Москве, а затем быстро доехать до подмосковной резиденции президента. Впрочем, опубликованные Кремлем фотографии и видео поставили точки над и – Путин и глава госбанка просто находились в кабинете, очень похожем на подмосковный.

Уже 2 ноября Путин из того же кабинета общался по видеосвязи со школьниками. А на сайте Кремля снова стояла отметка – Московская область, Ново-Огарево.

Интересно, что сотрудники, которые обеспечивают работу президента, в тот день находились в Сочи. Именно оттуда же на следующий день и вылетел президентский самолет в Петербург.

Разгадка и почему место, где находится Путин, скрывают

Российские журналисты считают, что разгадка странных вылетов первого борту РФ и противоречивых сообщений Кремля такова: Путин находится на Черноморском побережье как минимум с конца лета.

Сообщать об этом он якобы не хочет, поскольку, по логике Кремля, народ должен думать, что во время эпидемии коронавируса президент находится как можно ближе к столице. Об этом журналистам рассказали два собеседника, знакомых с графиком главы государства, а также топменеджеров госкомпании.

Журналисты предполагают, что Путину построили в Сочи такой же кабинет, как и в Подмосковье

По словам информированных источников, Путину построили на Черноморском побережье копию его кабинета в Ново-Огарево. Это позволяет фальсифицировать пребывания президента.