В России решили рассмотреть вопрос об использовании вооруженных сил за пределами федерации. Совет Федерации дал согласие президенту России ввести миротворцев в Нагорный Карабах с 10 ноября. Они прибудут с необходимым вооружением и спецтехникой.

Такое решение было принято на заседании палаты парламента сегодня, 18 ноября. Об этом говорится в сообщении Совета Федерации.

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О том, что российские миротворцы прибудут в Нагорный Карабах объявили еще в ночь на 10 ноября. Тогда же в зону боевых действий и прибыли первые российские военнослужащие. Это произошло по итогам соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном.

Там планируют разместить 16 наблюдательных постов с миротворцами из России.

Нужно ли для этого разрешение

Отметим, что для использования вооруженных сил за пределами России президент обязан спрашивать разрешения Совета Федерации. Однако сначала в Кремле говорили, что президенту не требуется дополнительное разрешение на ввод миротворцев в Карабах, поскольку уже действует постановление Совета Федерации с сентября 2015 года.

Президент же решил запросить согласие сенаторов на введение военных в Карабах, поскольку миротворческая миссия носит "долгосрочный характер", как там заявили.

Было ли такое раньше