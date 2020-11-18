Путину разрешили ввести миротворцев в Нагорный Карабах: детали
В России решили рассмотреть вопрос об использовании вооруженных сил за пределами федерации. Совет Федерации дал согласие президенту России ввести миротворцев в Нагорный Карабах с 10 ноября. Они прибудут с необходимым вооружением и спецтехникой.
Такое решение было принято на заседании палаты парламента сегодня, 18 ноября. Об этом говорится в сообщении Совета Федерации.
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О том, что российские миротворцы прибудут в Нагорный Карабах объявили еще в ночь на 10 ноября. Тогда же в зону боевых действий и прибыли первые российские военнослужащие. Это произошло по итогам соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном.
Там планируют разместить 16 наблюдательных постов с миротворцами из России.
Нужно ли для этого разрешение
Отметим, что для использования вооруженных сил за пределами России президент обязан спрашивать разрешения Совета Федерации. Однако сначала в Кремле говорили, что президенту не требуется дополнительное разрешение на ввод миротворцев в Карабах, поскольку уже действует постановление Совета Федерации с сентября 2015 года.
Президент же решил запросить согласие сенаторов на введение военных в Карабах, поскольку миротворческая миссия носит "долгосрочный характер", как там заявили.
Было ли такое раньше
- До этого, официально такое рассмотрение было еще в 2015 году. Тогда российские сенаторы дали разрешение президенту на использование войск в Сирии на основании запроса власти арабской республики.
- А 1 марта 2014 года сенаторы дали разрешение Владимиру Путину на ввод российских войск на территорию Украины. Тогда это объяснялось необходимостью безопасного проведения референдума в Крыму о присоединении к России.
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