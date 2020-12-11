В Одессе пьяный молодой человек набросился на медиков, которые хотели ему помочь. Сейчас нападавший находится в изоляторе больницы. Его дальнейшую судьбу врачи решат совместно с правоохранителями.

Инцидент произошел в больнице №11. Об этом сообщает ТСН. Заметьте Чтобы не идти на работу: в Днепре мужчина подорвался на гранате Детали происшествия В социальной сети опубликовали пост, в котором говорилось, что избитый бездомный парень замерзает на улице. Ему якобы отказались помочь в местной больнице.

На лице юноши заметны следы драки.

Однако впоследствии опубликованное опровергли в больнице. Пресс-секретарь департамента здравоохранения Елена Вельможко заявила, что юноша несколько раз приходил в медучреждение и вел себя неадекватно.

Когда медики попытались помочь пострадавшему, он на них набросился.

Врачи вызвали полицию, однако до ее прибытия юноша скрылся.

Впоследствии он вернулся и продолжил агрессивное поведение.

Избитый парень / Фото "Моя Одесса"