Пытались помочь: в Одессе избитый юноша напал на медиков – фото
В Одессе пьяный молодой человек набросился на медиков, которые хотели ему помочь. Сейчас нападавший находится в изоляторе больницы. Его дальнейшую судьбу врачи решат совместно с правоохранителями.
Инцидент произошел в больнице №11. Об этом сообщает ТСН.
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Детали происшествия
- В социальной сети опубликовали пост, в котором говорилось, что избитый бездомный парень замерзает на улице. Ему якобы отказались помочь в местной больнице.
- На лице юноши заметны следы драки.
- Однако впоследствии опубликованное опровергли в больнице. Пресс-секретарь департамента здравоохранения Елена Вельможко заявила, что юноша несколько раз приходил в медучреждение и вел себя неадекватно.
- Когда медики попытались помочь пострадавшему, он на них набросился.
- Врачи вызвали полицию, однако до ее прибытия юноша скрылся.
- Впоследствии он вернулся и продолжил агрессивное поведение.
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