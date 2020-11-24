Рабочая группа Верховной Рады, которую создали для урегулирования кризиса с Конституционным судом Украины, не будет говорить журналистам о предварительных договоренностях. Депутаты объяснили, почему так решили.

Как известно, парламентарии уже приступили к рассмотрению 3 блоков вопросов. Об этом сообщила заместитель главы рабочей группы, нардеп Ольга Совгиря, сообщили на сайте ВР.

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Совгиря пояснила, что СМИ будут сообщать о договоренностях, однако уже в том случае, когда их достигнут.

Как только будут достигнуты конкретные договоренности и юридические, и политические, соответственно, мы выйдем с более конкретной информацией,

– отметила депутат.

Что рассматривает рабочая группа

Сейчас депутаты решили безотлагательно рассмотреть 3 блока вопросов:

восстановление статьи, касающейся ответственности за представление заведомо недостоверных деклараций;

восстановление электронного декларирования с учетом мотивировочной части решения Конституционного Суда;

совершенствование законопроекта О Конституционном Суде Украины.

Справка. О том, что в Раде создали рабочую группу по кризису КСУ стало известно 18 ноября. Нардепы заверили, что будут работать над разработкой законопроектов по вопросам электронного декларирования и деятельности КСУ. Группа должна наработать проект до 1 декабря.

Кризис КСУ: что известно

КСУ отменил антикоррупционную реформу в Украине 27 октября. Такое решение получило живую огласку в СМИ и обществе.

Дело в том, что решение КСУ позволило чиновникам безнаказанно врать в своих декларациях, ведь за это они не получат никакого наказания.

Шквалом критики отреагировали и международные партнеры. Эксперты спрогнозировали, что сотрудничество с МВФ и ЕС может просто оборваться.



КСУ отменил е-декларирование / инфографика 24 канала