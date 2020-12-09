Ослабление карантинных ограничений для кафе и ресторанов в новогоднюю ночь не повлияет на эпидемиологическую ситуацию в стране. Заведениям общественного питания в ночь с 31 декабря на 1 января разрешили продлить работу до 01:00 часа.

Однако все заведения должны строго соблюдать меры безопасности. Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, сообщает "РБК-Украина".

Актуально Карантин в Украине продлили до 28 февраля 2021 года

На Новый год – это праздник, необходимо, чтобы люди отдохнули, и то, что это будет не тот процент, который даст срез заболеваемости, – это однозначно,

– подчеркнул Рубан.

Что еще сказал Рубан

Решение Кабинета министров ввести локдаун с 8 по 25 января 2021 года является правильным.

Это почти впервые в Украине прислушиваются к врачам-эпидемиологам относительно "пиковой нагрузки при острых респираторных инфекциях и прекращении социальной активности на три недели".

Обратите внимание! В случае ухудшения ситуации с коронавирусом локдаун в Украине могут ввести еще до 8 января. Подробнее читайте здесь.