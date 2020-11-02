Конституционный Суд фактически заблокировал работу Национального агентства по предупреждению коррупции. Из-за скандального решения суда НАПК прекратило проверки в Укравтодоре, Энергоатоме, АРМА и Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека.

По словам главы НАПК Александра Новикова, это – еще одно из сокрушительных последствий, которые нанесло решение Конституционного суда антикоррупционной инфраструктуре в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НАПК в фейсбуке.

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Новиков пояснил, что НАПК должно было проверить в ряде учреждений условия защиты обличителей, подготовку и выполнение антикоррупционных программ и каналы сообщений о возможных фактах нарушений закона "О предотвращении коррупции". Однако работа НАПК частично заблокирована из-за скандального решения КСУ.

НАПК прекратило плановые проверки в:

Государственном агентстве автомобильных дорог Украины,

Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений,

Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека,

внеплановую проверку в ГП "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Отмечается, что проверки приостановлены до законодательного урегулирования этого вопроса.

О каком скандальном решении КСУ идет речь