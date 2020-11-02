Отныне НАПК не может проверять ряд компаний из-за скандального решения КСУ
Конституционный Суд фактически заблокировал работу Национального агентства по предупреждению коррупции. Из-за скандального решения суда НАПК прекратило проверки в Укравтодоре, Энергоатоме, АРМА и Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека.
По словам главы НАПК Александра Новикова, это – еще одно из сокрушительных последствий, которые нанесло решение Конституционного суда антикоррупционной инфраструктуре в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НАПК в фейсбуке.
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Новиков пояснил, что НАПК должно было проверить в ряде учреждений условия защиты обличителей, подготовку и выполнение антикоррупционных программ и каналы сообщений о возможных фактах нарушений закона "О предотвращении коррупции". Однако работа НАПК частично заблокирована из-за скандального решения КСУ.
НАПК прекратило плановые проверки в:
- Государственном агентстве автомобильных дорог Украины,
- Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений,
- Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека,
- внеплановую проверку в ГП "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".
Отмечается, что проверки приостановлены до законодательного урегулирования этого вопроса.
О каком скандальном решении КСУ идет речь
- Судьи КСУ 27 октября на закрытом заседании фактически отменили антикоррупционную реформу. Дело в том, что своим решением они позволили чиновникам и высокопоставленным лицам врать в декларациях.
- После этого к деятельности КСУ приковано особое внимание. Говорят, что следующим пострадать от решений КСУ может закон о государственном языке.
- 29 октября после заседания СНБО, которое созвал президент Владимир Зеленский, доступ к реестру электронных деклараций восстановили.
- В ночь с 29 на 30 октября Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".
- В ответ на решение КС, утром 30 октября под зданием суда состоялась акция протеста: участники бросали шины и жгли файеры.
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