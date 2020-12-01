В Украине этой осенью вакансий становится все меньше. Быстрее они исчезают в сфере общественного питания и на такие специальности, как сборщики, экспедиторы, уборщицы, комплектовщики и разнорабочие. Об этом свидетельствуют данные Opendatabot.

Сайт 24 канала разбирался, действительно ли этой осенью в Украине стало труднее найти работу, каких вакансий стало меньше, а каких специалистов, наоборот, ищут.

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Уменьшилось количество вакансий

Согласно информации, которую обнародовал Opendatabot, с начала октября количество вакансий в Украине упала на 13%. На данный момент, на сайте по поиску работы Work.ua размещено 48 653 активных вакансии, месяц назад их было около 56 тысяч.

Каждую осень мы наблюдаем спад количества вакансий. Аналогичная ситуация происходила и в 2019 году. Можно даже отметить, что в этом году спад происходит более плавно,

– комментирует Артур Михно, СЕО Work.ua.

А вот аналитики рекрутингового портала grc.ua говорят, что количество вакансий с сентября по ноябрь этого года у них, наоборот, увеличилось на 6%.

Также, согласно данным международного рекрутингового портала Jooble, за три осенних месяца общее количество предложений по работе в Украине увеличилось на 17% по сравнению с летом. Однако в конце осени количество открытых вакансий на Jooble пошло на убыль и снизилось примерно на 16,3%: в начале октября на сайте было доступно 143,7 тысяч вакансий, а по состоянию на конец ноября их осталось 120,2 тысячи.

Также произошли изменения в структуре спроса и предложений по работе. Больше всего вакансий осенью было сосредоточено в крупных городах – Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Меньше всего – в меньших городах: Борисполе, Ужгороде, Черновцах, Сумах и Чернигове,

– говорят аналитики Jooble.

Каких вакансий стало меньше

Сейчас упало количество вакансий в сфере общественного питания (официанты, повара, бариста, продавцы пива) и на такие специальности, как сборщики, экспедиторы, уборщицы, комплектовщики и разнорабочие.

В grc.ua говорят, что меньше всего вакансий открыто в сфере страхования, государственной службе и некоммерческих организациях, а также в производстве сырья – до 1% от всего объема вакансий.

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Каких специалистов ищут

В топе востребованности на рынке труда зато оказались фармацевты, автослесари, интернет-маркетологи, швеи и курьеры.

"Между тем, количество вакансий на рынке IT растет. На минувшей неделе на сайте Djinni искали 13106 IT-специалистов – это на 7% больше, чем за неделю до того. Растет и количество вакансий для заробитчан за рубежом", – пишет Opendatabot.

Также больше всего открыто вакансий в таких профессиональных сферах: Продажи – 18%, информационные технологии – 14%, маркетинг – 8%.

Сейчас существует большой запрос на поиск руководителей в направлении e-commerce и специалистов в маркетинге с опытом в digital, а также специалистов в направлениях трансформации и кризисном менеджменте, эти качества на ряду с адаптивностью востребованы в большинстве позиций ТОП уровня,

– говорит Александр Мельников, руководитель департамента Executive Search grc.ua.

Какую зарплату предлагают на популярных вакансиях

В Jooble говорят, что в разрезе отраслей, лидерами по количеству опубликованных вакансий, как и летом, были оптовая и розничная торговля, производство, а также транспорт и логистика.

Так, среди работодателей отрасли розничной и оптовой торговли наиболее востребованными осенью стали менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и продавцы на рынки. Соискателям на эти вакансии предлагали в разных городах Украины такие зарплаты: от 4000 до 75 000 гривен менеджерам по продажам, от 3000 до 22 000 гривен продавцам-консультантам, и от 3000 до 12 000 гривен продавцам на рынке,

– отметили в компании.

Там добавляют, что на работу в сфере производства чаще всего украинские работодатели искали грузчиков на зарплату от 3000 до 15 000 гривен, охранников – от 5000 до 15 000 гривен, и швей – им осенью предлагали от 3000 до 12 000 гривен.

Отрасль транспорта и логистики, соответственно к количеству опубликованных на Jooble за три осенних месяца вакансий, больше всего нуждалась в водителях-дальнобойщиках, водителях такси и автоэлектриках. Им предлагали зарплаты в пределах от 25 000 до 75 000 гривен, от 15 000 до 35 000 гривен и от 20 000 до 30 000 гривен соответственно.

Кроме этого, вырос спрос на сотрудников на удаленную работу – осенью количество предложений по работе увеличилось на 10% по сравнению с летом. Работодатели были заинтересованы, в первую очередь, в таких удаленных специалистах, как диспетчер такси (с зарплатой от 800 до 1200 гривен в день), администратор в интернет-магазине (от 15 000 до 25 000 гривен в месяц), диспетчер грузоперевозок (от 800 до 1000 гривен в день) и удаленный бухгалтер (от 10 000 до 15 000 гривен в месяц).