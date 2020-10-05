Работали в телеграме: в Запорожье разоблачили масштабную схему сбыта психотропов
В Запорожье полиция разоблачила масштабную схему сбыта психотропов. Два человека изготавливали и сбывали вещества через телеграм по всей Украине.
Наркодельцами оказались жители Запорожья. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
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Заказы от клиентов принимали в мессенджере, а после оплаты присылали товар по почте.
Во время обысков правоохранители изъяли психотропных веществ на сумму 24 миллиона гривен. В частности, в нарколабораториях нашли:
- 550 литров и 100 килограммов прекурсоров,
- более 15 килограммов фасованного метадона и метамфетамина,
- 70 "марок" и пакеты с PVP-солью,
- оборудование для изготовления наркотиков,
- наличные, банковские карты, компьютерную технику и черновые записи.
Что угрожает злоумышленникам
Одного подозреваемого задержали, другому мужчине лишь планируют вручить подозрение. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.
Изъятое оборудование в нарколабораториях / Фото Нацполиции
Психотропные вещества / Фото Нацполиции
Изъятые деньги / Фото Нацполиции
Полиция разоблачила схему сбыта психотропов в Запорожье, видео: