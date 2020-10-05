В Запорожье полиция разоблачила масштабную схему сбыта психотропов. Два человека изготавливали и сбывали вещества через телеграм по всей Украине.

Наркодельцами оказались жители Запорожья. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

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Заказы от клиентов принимали в мессенджере, а после оплаты присылали товар по почте.

Во время обысков правоохранители изъяли психотропных веществ на сумму 24 миллиона гривен. В частности, в нарколабораториях нашли:

550 литров и 100 килограммов прекурсоров,

более 15 килограммов фасованного метадона и метамфетамина,

70 "марок" и пакеты с PVP-солью,

оборудование для изготовления наркотиков,

наличные, банковские карты, компьютерную технику и черновые записи.

Что угрожает злоумышленникам

Одного подозреваемого задержали, другому мужчине лишь планируют вручить подозрение. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.



Изъятое оборудование в нарколабораториях / Фото Нацполиции



Психотропные вещества / Фото Нацполиции



Изъятые деньги / Фото Нацполиции

Полиция разоблачила схему сбыта психотропов в Запорожье, видео: