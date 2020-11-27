Киевская прокуратура выяснила, что бывшая сотрудница банка "Хрещатик", пользуясь своим служебным положением, присваивала деньги вкладчиков. За весь период работы она нанесла ущерб более чем на 10 миллионов гривен.

Женщине уже сообщили о подозрении. Об этом пишет пресс-служба Киевской горпрокуратуры.

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Бывшую сотрудницу обвиняют в подделке документов и завладении средствами вкладчиков путем злоупотребления служебным положением.

Как действовала сотрудница банка

Она была ответственной за оформление договоров, и это позволило ей вместе с другими работниками банка предоставлять вкладчикам заведомо поддельные документы. Они якобы подтверждали принадлежность передачи банку средств по депозитным договорам.

Однако полученные от клиентов средства подозреваемая не учитывала должным образом и вместе с другими соучастниками использовала по своему усмотрению.

В прокуратуре пояснили, что сейчас решают вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

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Что известно о банке "Хрещатик"