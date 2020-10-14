В ГБР подтвердили, что виновницей ДТП в Борисполе стала работница киевской прокуратуры. Женщина сбила на пешеходном переходе школьницу. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Инцидент произошел 11 октября. Об этом говорится на сайте Государственного бюро расследований.

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Что известно о ДТП

Работница киевской прокуратуры, которая сейчас находится в декрете, ехала за рулем Mersedes. На нерегулируемом пешеходном переходе она сбила несовершеннолетнюю девочку. Пострадавшая от удара отлетела почти на 10 метров. У нее травмы головы и перелом ключицы. Сейчас девушку лечат в местном медучреждении.

Документы виновницы ДТП / Фото ГБР



Место ДТП / Фото ГБР

Что случилось с виновницей ДТП

Работницу прокуратуры задержали следователи ГБР. Сейчас правоохранители решают, какую меру пресечения ей избрать. Досудебное расследование проводит офис Генерального прокурора.

Что говорят местные жители

Жители Борисполя рассказали, что место ДТП является очень опасным. Чуть ли не каждый день там происходят дорожные инциденты. Люди просят установить на переходе светофоры, ведь это поможет уменьшить уровень опасности.

Смотрите видео ДТП в Борисполе: