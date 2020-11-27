В похоронном бюро человек, который должен был подготовить тело умершего легендарного футболиста Диего Марадоны к церемонии прощания, сделал с ним селфи. Фото стало вирусным в сети, работника бюро немедленно уволили.

Работника похоронного бюро уволили, когда стало известно, что он сделал селфи с телом Диего Марадоны в гробу. Об этом рассказали в Daily Mirror .

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Правдивых подробностей ситуации нет, но СМИ выяснили, что этот человек получил поручение от руководства похоронного бюро подготовить тело Марадоны к церемонии прощания и захоронения.

Мужчина решил воспользоваться моментом и сделал селфи с телом легенды мирового футбола. При этом он держал большой палец вверх в общеизвестном жесте.



Работник похоронного бюро сделал Селфи с телом Марадоны / Фото из соцсетей

Фотография разлетелась сетью и вызвала гневную реакцию людей. СМИ по этическим соображениям полностью фотографию не публикуют.

Диего Марадона умер 25 ноября , ему было 60 лет. К смерти привела острая сердечная недостаточность. В Аргентине объявили трехдневный траур.

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