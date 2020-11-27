Работника похоронного бюро уволили из-за селфи с Марадоной в гробу
В похоронном бюро человек, который должен был подготовить тело умершего легендарного футболиста Диего Марадоны к церемонии прощания, сделал с ним селфи. Фото стало вирусным в сети, работника бюро немедленно уволили.
Работника похоронного бюро уволили, когда стало известно, что он сделал селфи с телом Диего Марадоны в гробу. Об этом рассказали в Daily Mirror.
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Правдивых подробностей ситуации нет, но СМИ выяснили, что этот человек получил поручение от руководства похоронного бюро подготовить тело Марадоны к церемонии прощания и захоронения.
Мужчина решил воспользоваться моментом и сделал селфи с телом легенды мирового футбола. При этом он держал большой палец вверх в общеизвестном жесте.
Работник похоронного бюро сделал Селфи с телом Марадоны / Фото из соцсетей
Фотография разлетелась сетью и вызвала гневную реакцию людей. СМИ по этическим соображениям полностью фотографию не публикуют.
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