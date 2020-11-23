Работникам "7 километра" из-за протестов грозит до 3 лет лишения свободы
Полиция открыла уголовное дело из-за протестов работников Одесского "7 километра". Они 22 ноября заблокировали движение транспорта на Овидиопольской дороге.
Расследование начато по статье о блокировании транспортных коммуникаций. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
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Какое наказание грозит протестующим
- Штраф от 850 до 2 550 гривен.
- Исправительные работы на срок до 2 лет.
- Арест до 6 месяцев.
- Ограничение свободы до 3 лет.
Что известно о протестах работников "7 километра"
- Люди вышли на массовые протесты из-за карантина выходного дня.
- Протестующие перекрыли дорогу и требовали, чтобы к ним приехал мэр Одессы Геннадий Труханов и исполняющий обязанности председателя ОГА Вячеслав Овечкин.
- Некоторые активисты объявили голодовку.
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