Работники "7 километра" в Одессе 22 ноября устроили масштабный протест против введения карантина выходного дня. Предприниматели периодически перекрывают движение по трассе на Овидиополь.

Акцию протеста против карантина выходного дня организовали торговцы одесского промтоварного рынка "7 километр". Об этом сообщает "Думская".

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Конфликт обострился утром 22 ноября. Именно тогда на территорию рынка приехали 5 автобусов с полицией. Правоохранители решили проследить, как на рынке соблюдается карантин выходного дня. Большинство торговцев развернулись и уехали по домам, однако наиболее активные перешли к акции протеста.

Требования протестующих

Работники рынка требуют, чтобы к ним немедленно прибыли мэр Одессы и глава облгосадминистрации. Люди не собираются расходиться до тех пор, пока их требования не удовлетворят. Они также говорят о бессрочной голодовке.

Позже на место прибыл директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской ОГА Дмитрий Радулов. Он предложил протестующим встретиться во вторник в администрации. Однако люди отказались.

Работники "7 километра" в Одессе протестуют против локдауна на выходных / Фото "Думская"

Карантин выходного дня: главное

Кабинет Министров 11 ноября ввел в Украине карантин выходного дня до конца ноября 2020 года. Следовательно, каждую субботу и воскресенье запрещена работа баров, кафе и ресторанов, ТРЦ и других заведений развлекательной деятельности, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

В Минздраве введение карантина выходного дня объяснили попыткой уменьшить количество контактов. По мнению чиновников, именно в субботу и воскресенье люди больше всего общаются между собой.

По мнению чиновников, именно в субботу и воскресенье люди больше всего общаются между собой. Власти нескольких городов объявили о том, что выполнять решение правительства не будут. Речь идет о Ровно, Житомире, Славянске, Черкассах, Мукачево, Тернополе.

Речь идет о Ровно, Житомире, Славянске, Черкассах, Мукачево, Тернополе. По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, украинцы "так себе" соблюдали карантин.

Больше о том, как украинцы относятся к карантину выходного дня – читайте по ссылке.