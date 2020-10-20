Работники СБУ накрыли сверхмощную группировку, которая занималась продажей оружия, а также изготовлением патронов. Задержанные оказались представителями пророссийского бандформирования "Живые люди". Их могли использовать для терактов во время выборов.

О разоблачении мощного центра пророссийских бандитов сообщили в СБУ. Группировка действовала фактически по всей территории Украины.

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Как выяснили оперативники, злоумышленники переделывали стартовые пистолеты в боевые. Впрочем, во время обысков у членов банды нашли и классическое огнестрельное оружие.

Собственная мастерская

Организаторами группы оказались двое жителей Кривого Рога. Они оптом скупали стартовые пистолеты у своих сообщников, а затем – переделывали их в профессионально оборудованной для этого мастерской. Оружие подозреваемые продавали на специализированных сайтах и ​​в закрытых сообществах в соцсетях.



Купить у злоумышленников можно было даже "Мосинку" / Фото пресс-службы СБУ

Гранаты и запалы для БМП

Во время обысков в домах подозреваемых и их "офисах" правоохранители нашли 50 единиц оружия – пистолетов и винтовок. Кроме того, злоумышленники хранили ручные гранаты и даже кумулятивный запал к 73 мм противотанковому гранатомету.



У преступников были даже выстрелы к противотанковым гранатометам / Фото пресс-службы СБУ

Также у преступников нашли запчасти к оружию, глушители, патроны и оборудование их для изготовления.

Российский след

Руководители банды имели "документы" об участии в сектантской организации "Собрание коренных народов земли русской "Вече Руси". У работников СБУ есть информация о том, что российские кураторы могли использовать группировку для террористических акций во время местных выборов.



Сколько действовали пророссийские оружейники в Кривом Роге – неизвестно / Фото пресс-службы СБУ

Сейчас сотрудники спецслужбы пытаются выявить всех причастных к незаконной деятельности пророссийских сектантов.

Как долго в Украине работала группировка с террористическими корнями – неизвестно. Их документы об участии в пророссийской организации датированы сентябрем этого года.



Удостоверения "свеженькие" / Фото пресс-службы СБУ