Противотанковые гранатометы и гранаты: в Кривом Роге поймали пророссийских сектантов с оружием
Работники СБУ накрыли сверхмощную группировку, которая занималась продажей оружия, а также изготовлением патронов. Задержанные оказались представителями пророссийского бандформирования "Живые люди". Их могли использовать для терактов во время выборов.
О разоблачении мощного центра пророссийских бандитов сообщили в СБУ. Группировка действовала фактически по всей территории Украины.
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Как выяснили оперативники, злоумышленники переделывали стартовые пистолеты в боевые. Впрочем, во время обысков у членов банды нашли и классическое огнестрельное оружие.
Собственная мастерская
Организаторами группы оказались двое жителей Кривого Рога. Они оптом скупали стартовые пистолеты у своих сообщников, а затем – переделывали их в профессионально оборудованной для этого мастерской. Оружие подозреваемые продавали на специализированных сайтах и в закрытых сообществах в соцсетях.
Купить у злоумышленников можно было даже "Мосинку" / Фото пресс-службы СБУ
Гранаты и запалы для БМП
Во время обысков в домах подозреваемых и их "офисах" правоохранители нашли 50 единиц оружия – пистолетов и винтовок. Кроме того, злоумышленники хранили ручные гранаты и даже кумулятивный запал к 73 мм противотанковому гранатомету.
У преступников были даже выстрелы к противотанковым гранатометам / Фото пресс-службы СБУ
Также у преступников нашли запчасти к оружию, глушители, патроны и оборудование их для изготовления.
Российский след
Руководители банды имели "документы" об участии в сектантской организации "Собрание коренных народов земли русской "Вече Руси". У работников СБУ есть информация о том, что российские кураторы могли использовать группировку для террористических акций во время местных выборов.
Сколько действовали пророссийские оружейники в Кривом Роге – неизвестно / Фото пресс-службы СБУ
Сейчас сотрудники спецслужбы пытаются выявить всех причастных к незаконной деятельности пророссийских сектантов.
Как долго в Украине работала группировка с террористическими корнями – неизвестно. Их документы об участии в пророссийской организации датированы сентябрем этого года.
Удостоверения "свеженькие" / Фото пресс-службы СБУ