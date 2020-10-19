13 октября назвали победителей Всеукраинского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Ukraine.

Это часть международного конкурса Worldskills International, который называют олимпийскими играми для учащихся профессионально-технических учебных заведений, студентов и работников в возрасте 18-22 года.Самое больше соревнование в мире больше 70 летпроводится в 85 странах.



В этом году финал украинского чемпионата прошел в Мариуполе, Запорожье, Днепре, Киеве и Глевахе (Киевская область).



Две недели больше 80 молодых специалистов из 23 регионов Украины соревновались в девяти компетенциях: электромонтажные и сварочные, слесарные и токарные работы, кладка кирпича, парикмахерское искусство, мехатроника, а также эксплуатация и обслуживание железнодорожного транспорта. В каждой из компетенцийназвали тройку лидеров.



Фото: токарь выполняет конкурсное задание



Фото: жюри оценивает работу токаря

«Я очень благодарен тем, кто делает мою профессию популярной. Электрик – одна из главных профессий, без которой нельзя представить мир», - считает победитель компетенции «Электромонтажные работы» Сергей Соботяк.



Сами соревнования проходили в учебных заведениях, но из-за коронавируса наблюдать за ходом событий, как и узнать имена победителей, можно было только онлайн.



Фото: участник конкурса собирает электросхему



Фото: Готовую электросхему проверит жюри



Задание каждого участника заключалось в том, чтобы выполнить свою операцию – собрать электросхему, сварить стальные пластины, изготовить деталь – за заданное время. Кстати, участники отмечают, что в этом году задания сталисложнее, появилась новая техника и инструменты. Уменияконкурсантов оценивали эксперты и жюри: в финал прошел тот, кто набрал наибольшее количество баллов.



Фото: Сварить стальные пластины нужно было двумя способами

Фото: Сварщики – художники и хирурги своего дела – с задачей справились​

«Именно такие мероприятия дают нашей молодежи четкий и важный сигнал – вы нужны своей стране, вас ценят.Министерство образования и науки Украины гордится уровнем вашего профессионального мастерства. За каждым из вас внимательно следят лучшие работодатели страны.Мы уверены, что будущее именно за вами», - обратился кфиналистам замминистра образования и науки Украины Артур Селецкий.



Фото: такие детали на ходу на железнодорожной дороге

Работодатели действительно заинтересованы в талантливых кадрах, тем более, что в стране наблюдается дефицит специалистов рабочих профессий.



«Для большинства финалистов Worldskills Ukraine станет первой ступенькой на пути к престижной работе и достойному будущему. Специалисты рабочих профессий востребованы в нашей страны, и не просто востребованы – их очень не хватает. Поэтому мы рады, что конкурс открыл нам новых профтех-звезд», - сказал на онлайн-награждении глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.



Конкурс дает возможность молодым людям получить новые навыки и построить карьеру в профессии. Победителям, да и всем участникам чемпионата готовы предложить работу крупнейшие промышленные компании – «Укрзалізниця», «Интерпайп», «Метинвест». Они и становятся спонсорамитех компетенций, которые им необходимы на предприятиях. Генеральным партнером конкурса и шести компетенций пятый раз подряд выступает группа «Метинвест».



Фото: Дипломы участников конкурса – отличное дополнение к резюме

«Мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди учились и работали в Украине. Наши предприятия ежегодно принимают на работу около тысячи трехсот выпускников. Более 4 тысяч студентов каждый год проходят у нас практику. Только в этом году мы потратим более 40 миллионов гривен на программы по работе с молодежью. Мечты должны сбываться, и в «Метинвесте» это становится возможным», - отметил генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков.



Выпускники профтехучилищ гарантированно получаютработу и могут выбрать компанию с хорошими условиями и достойной зарплатой – еще до выпуска их разбирают работодатели. А если попутно освоить вторую смежную профессию, возможностей для заработка и карьерного роста становится в два раза больше.



Фото: Участников конкурса ждут на лучших промышленных предприятиях страны