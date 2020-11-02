Владимир Зеленский заявил, что оценивает работу КСУ, как ураган. Его "сюрпризное" решение об отмене антикоррупционной реформы – направлено против Украины.

Из-за законодательной инициативы президент решил бороться именно с ураганом, а не с его последствиями. Об этом Зеленский заявил в эфире "Свободы слова".

Сегодня работу Конституционного Суда я оцениваю, как ураган. Мы говорим о последствиях этого урагана,

– отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что уже понятно, кто стоит за решением КСУ. В частности, это представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" и партии "За майбутнє".

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