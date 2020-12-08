В Верховной Раде 7 декабря зарегистрировали проект об изменениях в антикоррупционное законодательство. Он предусматривает возобновление работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Что известно о законопроекте

Инициатива предусматривает восстановление полномочий НАПК, в частности, в отношении судей. Соответствующий проект разместили на сайте Рады.

Читайте также В Раде доработали законопроект о возобновлении е-декларирования: что изменится

Однако предлагают установить отдельные особенности о реализации этих полномочий. В пояснительной записке отметили, что такой подход учтет скандальное решение Конституционного суда, но будет способствовать предотвращению коррупции.

Кроме того, круглосуточный доступ к реестру электронных деклараций будет открытым. Также прогнозируют, что проект возобновит независимую деятельность НАПК и будет способствовать выполнению международных обязательств Украины.

В случае принятия закон не потребует дополнительных потерь из бюджета.

Обратите внимание! Конституционный Суд ранее отменил определенные положения антикоррупционного законодательства. В частности, признал неконституционным наказание за ложь в декларациях. Подробнее – читайте по ссылке.



Решение Конституционного суда / Инфографика 24 канала