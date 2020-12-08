Полноценную работу НАПК могут возобновить: в Раде зарегистрировали законопроект
В Верховной Раде 7 декабря зарегистрировали проект об изменениях в антикоррупционное законодательство. Он предусматривает возобновление работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Что известно о законопроекте
Инициатива предусматривает восстановление полномочий НАПК, в частности, в отношении судей. Соответствующий проект разместили на сайте Рады.
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Однако предлагают установить отдельные особенности о реализации этих полномочий. В пояснительной записке отметили, что такой подход учтет скандальное решение Конституционного суда, но будет способствовать предотвращению коррупции.
Кроме того, круглосуточный доступ к реестру электронных деклараций будет открытым. Также прогнозируют, что проект возобновит независимую деятельность НАПК и будет способствовать выполнению международных обязательств Украины.
В случае принятия закон не потребует дополнительных потерь из бюджета.
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